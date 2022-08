Warum Retouren so beliebt sind

Retouren, also das Zurückschicken von bestellten Waren und Produkten, ist in Deutschland besonders beliebt. Viele Kunden machen von ihrem Recht Gebrauch und schicken alle oder einen Teil der bestellten Produkte zurück. Aber warum ist das so und ist das überhaupt legal, bereits mit dem Gedanken an eine Retoure etwas zu bestellen? Diese und andere Fragen zum Thema beantwortet der nachfolgende Artikel.

Was sind Retouren?

Unter Retouren versteht man die Rücksendung von Artikeln oder Produkten, die bei einem Unternehmen - in der Regel online im Internet - gekauft wurden. Dabei wird von den Kunden etwas online bestellt und dann nach Erhalt wieder an das Unternehmen zurückgeschickt. Der Artikel muss so nicht bezahlt werden oder, sollte bereits eine Zahlung erfolgt sein, wird das Geld zurückerstattet.

Retouren sind ein wichtiger Service beim Online-Versand, der für unentschlossene oder unsichere Käufer ein wichtiger Faktor für den Kauf im Internet ist. Deswegen haben heute die meisten Stores, darunter auch elvinci.de, keine Probleme mit Kunden, die Waren zurückschicken.

Sind Retouren legal und gibt es ein Recht darauf?

Wie sieht es aber rechtlich mit Retouren aus? Sind sie legal und gibt es vielleicht sogar ein Recht darauf? Hier muss man ganz klar sagen, ja. Der Gesetzgeber hat entsprechende Bestimmungen veranlasst, die Menschen bei einem Online-Kauf die Möglichkeit geben, innerhalb von 30 Tagen diesen Kauf zu widerrufen oder Artikel zurückzuschicken.

Ausnahmen von dieser Regel gibt es nur in ganz speziellen Sonderfällen. Etwa, wenn ein Kunde ein Produkt bestellt, bei dem es sich um eine Sonderanfertigung handelt. Auch bestellte Unterwäsche, die nach dem Erhalt ausgepackt und getragen wurde, kann nicht mehr umgetauscht werden und auch bei vielen digitalen Produkten, auf die der Kunde sofort Zugriff erhält, ist es oft mit Retouren und Widerruf schwierig.

Übrigens ist der Widerruf immer bei Bestellungen gültig. Auch dann, wenn Kunden bereits mit der Intention online etwas einkaufen, es wieder zurückzuschicken. Viele Kunden bestellen etwa Kleidung in verschiedenen Größen, um dann die passende zu behalten und den Rest zurückzuschicken.

Grund für das Recht auf Retouren ist der Umstand, dass man ein Produkt aus dem Internet oder Katalog eben nicht im Laden anschauen oder anprobieren kann. Da Papier und auch Fotos eben oftmals geduldig sind, soll die Möglichkeit von Retouren und Widerruf hier Abhilfe schaffen und Sicherheit bieten.

Warum sind Retouren in Deutschland so beliebt?

Schaut man sich die Statistiken für Retouren in Europa und insbesondere in der DACH-Region an, fällt auf, dass Deutschland hier Spitzenreiter ist. Noch vor zum Beispiel Österreich, welches auf dem zweiten Platz landet. Aber warum ist das eigentlich so und wodurch wird die Liebe zu Retouren verursacht?

Die Deutschen sind bekannt dafür, dass sie gerne shoppen. Besonders im Internet. Aber darüber hinaus sind die Deutschen auch sehr genau und schnell verunsichert. Es liegt also auf der Hand, dass in Deutschland mehr als in anderen Ländern wieder als Retoure zurück zum Händler geht und ein guter Onlineshop plant die Kosten hierfür bereits im Vorfeld mit ein.

Außerdem darf man nicht vergessen, dass man die Waren im Internet nicht anschauen oder anprobieren kann. Wer im Handel kauft, kann die Artikel in die Hand nehmen oder anprobieren. Insbesondere wer aber Schuhe oder Bekleidung online kauft, der kann sich schnell in der Größe vertun oder sich von dem Aussehen auf den Fotos täuschen lassen.

Die Bestellung in mehreren Größen sowie vermehrte Retouren sind die Folge. Diese ist noch dazu bei den meisten Händlern für den Kunden kostenlos, sodass die Hemmschwelle für die Rücksendungen geringer ist.

