50 Shades of Hetze: Die neudeutsche Kunst des Diffamierens

Als russische Muttersprachlerin, die seit über 17 Jahren in Deutschland lebt, treffe ich im täglichen Informationsfluss nicht mehr allzu viele Wörter, deren Bedeutung mir nicht bekannt ist. Doch seit ca. einem Jahr kommt mir die deutsche Sprache wie verwandelt vor. Dies berichtet Ekaterina Quehl auf dem Portal "Reitschuster.de".

Weiter berichtet Quehl: "Das neue Vokabular ist meistens aus großen Medien zu schöpfen. Doch manchmal durchaus auch von einem Nachbar. In Duden und Wikipedia habe ich auch schon einige Einträge gefunden. Bemerkenswert an den neuen Wortschöpfungen ist, dass sie auch für viele deutsche Muttersprachler neu sind. Und da es so viele sind, habe ich mich dazu entschlossen, sie zusammenzufassen.

Zunächst dachte ich an eine Art Glossar, in dem ich die häufigsten neuen Wörter anführen und deren Bedeutung mit anschaulichen Beispielen aus der deutschen Medienlandschaft erklären würde. Doch gleich zu Anfang habe ich bemerkt, dass es zwar viele neue Wörter für mich gibt, doch sie alle haben schlicht eine einzige Bedeutung.

Von der Besonderheit, dass es in einigen Sprachen für einen Begriff viele Namen gibt, habe ich schon gehört. In einigen Eskimo-Sprachen soll es über hundert Namen für Schnee oder im Arabischen 500 Bezeichnungen für Löwen und sogar 1000 Benennungen für Kamele geben. Selbst im Russischen gibt es diese Besonderheit – etwa im russischen Mat, also in der russischen Schimpfsprache. Sie ist so reich an Begriffen für männliche und weibliche Genitalien, dass für diese ganz offiziell schon viele Wörterbücher geschrieben wurden.

Dennoch war ich verblüfft, dass im Deutschen innerhalb kürzester Zeit so viele neue Wortschöpfungen für einen einzigen Begriff entstehen konnten. Ich spreche von Kritikern und Kritik. Und da es sich in den letzten Monaten überwiegend um Kritiker handelt, die die Angemessenheit der Regierungsmaßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie oder die Notwendigkeit der Impfpflicht mit eher weniger erforschten Impfstoffen infrage stellen, sind diese neuen Wörter entsprechend konnotiert.

Hier sind nur einige, um die ich meinen passiven Wortschatz im Laufe der letzten 18 Monate erweitern musste:

Corona-Leugner



Corona-Schwurbler



Covidioten



Corona-Rebellen



Corona-Verharmloser



Corona-Schwindler



Coronazi



Pandemie-Leugner



Covid-Leugner



Corona-Egoist



Virus-Leugner



Verschwörungsgläubiger



Verschwörungserzähler



Verschwörungsideologe



Rechte Verschwörer



Impfmuffel



Impfverweigerer



Impfgegner



Aluhut



Schwurbler



Nazi-Schwurbler



Schwurbel-Journalist



Quarantäne-Verweigerer



Quarantäne-Brecher



Quarantäne-Koller



Masken-Verweigerer



Masken-Gegner



Masken-Muffel



Masken-Trottel



Corona-Mythen



Corona-Fake



Corona-Lügen



Corona-Party



Schwurbel-Demo



Aluhüte-Demo



Verschwörungsnachrichten



Corona-Verschwörungsmythen

Wenn ich diese Liste anschaue, so wäre mir jedes russische Mat-Wörterbuch viel lieber. Und ich bin unheimlich froh, dass ich die deutsche Sprache schon kann. Und dass ich sie mit „Tod in Venedig“ und „Die Leiden des jungen Werther“ lernen durfte, statt mit solchen bizarren Bezeichnungen, die soweit vom Ausdruck dessen entfernt sind, was eigentlich gemeint ist, dass sie einfach nur die Beleidigung jeder Vernunft darstellen."

Quelle: Reitschuster