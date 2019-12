Online Casinos – diese Automaten Hersteller sind die besten

Schätzungen zufolge gibt es europaweit etwa 700 Online Casinos. Diese würden ohne die enge Zusammenarbeit mit Automaten Herstellern kaum Chancen auf Erfolg haben, denn es sind eben die Spiele, die den Besuch so reizvoll machen.

Stellt sich die Frage, welche Entwickler wirklich gut sind und auf welche Marken sich Spieler am meisten konzentrieren. Mit diesem Thema hat sich auch die Sonntagszeitschrift beschäftigt. Dort finden Leser eine sehr ausführliche Analyse zum Spielautomaten-Markt und können erfahren, welche Trends in den kommenden Jahren zu erwarten sind. Überraschenderweise werden hier Hersteller gelistet, die in unserer Region gar nicht so bekannt sind wie viele ihrer Mitstreiter – darunter Scientific Games, OKI, Ainsworth und dergleichen. Doch wer hat denn in Sachen Automatenentwicklung nun tatsächlich die Nase vorn? Genau das werden wir uns anschauen!

Für lokale Hersteller gelten neue Regeln

Das Schöne an der virtuellen Welt ist doch, dass Spielautomaten-Entwicklern jede Menge Freiraum geboten wird. Anders sieht es dagegen in lokalen Gaststätten und Cafés aus, wie das Mühlacker Tagblatt berichtet: „Mühlacker (pm/md). Die Gewerbebehörde der Stadt Mühlacker weist daraufhin, dass zum 10. November strengere Regeln für Geldspielgeräte gelten. „Statt der bislang in Gaststätten grundsätzlich erlaubten drei Geldspielgeräte dürfen seit dem 10. November nur noch maximal zwei Geräte pro Betrieb aufgestellt werden, ein drittes Gerät ist abzubauen“, teilt die Gewerbebehörde mit. Hintergrund ist eine Änderung der Spielverordnung vom 4. November 2014.” Fakt ist, dass es sich für viele Automaten Hersteller kaum mehr lohnt, überhaupt noch an die Entwicklung landbasierter Spielgeräte zu denken. Der Aufwand rechnet sich schlichtweg nicht, denn die genannte Einschränkung gilt inzwischen deutschlandweit. Hinzu kommt, dass immer mehr Spielhallen schließen müssen. Kein Wunder also, dass sich die Provider mehr und mehr auf den Bereich Online Gaming fokussieren. Hier können sie sich austoben und mit neuen Kreationen so manches Mal für staunende Gesichter sorgen.

Entwickler lassen ihrer Kreativität freien Lauf

Faktisch werden Nutzern von Spielautomaten Online viel mehr Möglichkeiten geboten. Die Anzahl der Geräte ist im Online Casinos keineswegs eingeschränkt. Umso mehr darf man sich über neue Entwicklungen freuen, die das Portfolio bevorzugter Anbieter ständig vergrößern. Einer der weltweit erfolgreichsten Spielautomaten Hersteller ist NetEnt. Das Unternehmen genießt seinen guten Ruf nicht nur wegen qualitativ hochwertiger Slots oder abwechslungsreicher Spielthemen. Auch technologisch hat das Label seit Jahren die Nase vorn. Wer nach guter Unterhaltung sucht, der ist auch mit Anbietern wie Play `n Go, Microgaming, Yggdrasil und Big Time Gaming gut beraten. Die Hersteller schenken sich eindeutig nichts, haben dabei aber allesamt ihren ganz eigenen Charakter und sprechen allein damit sehr verschiedene Zielgruppen an. Welche Marken sich am meisten lohnen, das ist schlussendlich eine Frage des persönlichen Geschmacks. An Möglichkeiten mangelt es in renommierten Online Casinos jedenfalls nicht. Und gerade, weil jeder Entwickler seinen eigenen Stil hat, setzen Casinobetreiber häufig alles daran, ihren Kunden gleich mehrere Hersteller anzubieten.

Voll im Trend: Megaways Slots

2019 hat Big Time Gaming mächtig aufgeholt. Der Automaten Hersteller arbeitet seit einiger Zeit sehr eng mit anderen Providern zusammen und wurde durch seine Megaways Slots über alle Grenzen hinaus berühmt. Das besondere an den Spielen ist, dass sich mehr als 100.000 Gewinnwege auftun. Somit ist es fast unmöglich, das Spiel ohne Gewinn abzuschließen. Für uns hat BTG also die Nase ganz weit vorn. Natürlich lassen sich Mitstreiter wie NetEnt, Play `n Go & Co. keineswegs die sprichwörtliche Butter vom Brot nehmen. Umso gespannter dürfen wir darauf sein, wer 2020 das Rennen als beliebtester und erfolgreichster Automaten Hersteller macht. Schlussendlich ist die Frage des besten Unternehmens immer auch eine Frage des persönlichen Geschmacks. Wir denken jedenfalls, dass niemand die aktuellsten Megaways Slots verpassen sollte, denn so einfach wie hier ist es nirgendwo sonst, mit wenig Einsatz gigantische Gewinne zu erzielen.

