Widerstand 2.0: Corona-Demonstrationen erhalten neuen Zulauf

Seit dem – vorläufigen – Ende vieler Corona-Beschränkungen und dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, der seit Ende Februar die Schlagzeilen dominiert, ist es ruhig geworden um die „Spaziergänger", die im Winter durch bis zu 2000 Städte zogen.

Im Zuge der zunehmenden Panik-Steigerung durch Gesundheitsminister Karl Lauterbach und seine Helfer formiert sich wieder eine Protestbewegung. Unter dem Motto „Million March II – Lauf für Freiheit, Demokratie und Grundrechte" zogen am Samstag nach Polizeiangaben 5000 Menschen (die Veranstalter sprachen von bis zu 20.000 Teilnehmern) aus ganz Europa in Frankfurt am Main.

Zu den Rednern zählten Maßnahmen-Kritiker der ersten Stunde wie der Ulmer Rechtsanwalt Markus Haintz, der Österreicher Alexander Ehrlich und der frühere Baden-Württembergische Landtagsabgeordnete Heinrich Fiechtner. Unter den Teilnehmern, von denen einige T-Shirts der Querdenken-Szene in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz trugen, fanden sich eine ganze Reihe von Pflegekräften, die erst kürzlich von Gesundheitsminister Karl Lauterbach diffamiert wurden.

Friedliche Teilnehmer, zurückhaltende Polizei



Ungeimpfte Vertreter dieses Berufsstandes hätten keinen Beitrag zur Bewältigung der Pandemie geleistet, pöbelte der SPD-Politiker. „Ich finde, es ist eine Unverschämtheit, dass Sie noch die Stirn haben, hier eine berechtigte Demonstration derjenigen zu missbrauchen, die gearbeitet haben, die es jetzt auch noch tun, die belastet sind“, hetzte Deutschlands oberster Pandemie-Paniker (Reitschuster.de berichtete)

Die Demonstration in Frankfurt war friedlich, die Polizei hielt sich zurück. Proteste gab es auch in einigen anderen deutschen Städten. Weitere sollen – in Reminiszenz an die Montagsspaziergänge vom vergangenen Winter – an diesem Montag stattfinden.

Nachfolgend einige Eindrücke aus Frankfurt:

„Unglaubliche Stimmung und so viel Liebe. Viele Gäste aus dem Ausland, sogar der Trychler aus der Schweiz“, schreibt ‚Mpress Morlock‘:

#UnitedWeStand HUUUGE all-European demo in Frankfurt today. Incredible spirit & so much love. Lots of guests from abroad, even the Trychler from #ffm2506 pic.twitter.com/VomMtigG0j — Mpress Morlock (@mpressofsigns) June 25, 2022

Teilnehmer Howard Steen meint: „Für mich sieht es nach der größten Demo aus, die Frankfurt in den acht Monaten, in denen ich diese Veranstaltungen besuche, organisiert hat.“

This gives an idea of the size of the event. It looks to me like the largest demo which Frankfurt has organised in the eight months I’ve been attending these events. pic.twitter.com/QCLnNwrIQ2 — Howard Steen (@HowardSteen4) June 25, 2022

„Gegendemonstranten gab es nur sehr wenige“, schreibt ‚Doxograf‘:

Rechtsanwalt Markus Haintz filmte die Trommler für den Frieden:

