AfD: Heuchelei und Doppelmoral: „Klima-Ampel“ fliegt mit drei Jets nach Indien!

Wasser predigen, Wein trinken – das war und ist immer wieder das Motto der Klima-Ideologen. Einerseits predigt die Ampel-Regierung den Verzicht und fordert einen schonenden Umgang mit Ressourcen. Doch zu den deutsch-indischen Regierungsgesprächen in Neu-Delhi reist die Bundesregierung mit drei verschiedenen Flugzeugen an – das Kabinett trifft erst nach und nach in der indischen Hauptstadt ein. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Die gescheiterten Wirtschafts- und Arbeitsminister Habeck und Heil reisten bereits im selben Flieger an, während für Bundeskanzler Scholz und Verteidigungsminister Pistorius erst am heutigen Donnerstag die Nachreise ansteht. Außenministerin Baerbock ist aktuell in Paris und wird ebenfalls nachreisen. Allein der Flug von Habeck und Heil kostet den Steuerzahler pro Flugstunde rund 18.000 Euro, bei Scholz und Pistorius sind es 22.000 Euro. Trotz dieser Verschwendung soll das Thema „Klimaschutz“ zu den zentralen Gesprächsthemen in Neu-Delhi gehören. Arbeitsminister Heil will außerdem für Fachkräfte aus Indien trommeln – nur leider zeigen aktuelle Zahlen, dass in erster Linie eine massenhafte Asylmigration stattfindet, während Fachkräfte einen Bogen um das abgewirtschaftete und deindustrialisierte Deutschland machen. Bei der mit Blick auf vermeintliche Fachkräfte eingeführten „Chancenkarte“ der Ampel-Regierung gibt es nach vier Monaten lediglich 2360 Anträge, während im gleichen Zeitraum 80.000 Asylanträge eingingen. Die AfD hat eine ganze Reihe von Sparvorschlägen, mit denen wir den Haushalt wieder in Schuss bringen können. Ob es die überzogenen Ausgaben für die Privatunterhaltung der Regierung oder die massiven Kosten für die illegale Massenmigration oder die EU sind: Die Ampel-Koalition hat vergessen, dass das Geld, mit dem sie um sich wirft, von fleißigen Bürgen unseres Landes hart erarbeitet wurde. Wir brauchen schnellstmöglich eine AfD-Regierung – damit unser Land wieder von bodenständigen Politikern regiert wird, die sich darüber im Klaren sind, von wem sie gewählt wurden." Quelle: AfD Deutschland