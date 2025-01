AfD: Scholz beleidigt Musk als rechtsextrem: Zeit für die Abwahl des Pöblers im Kanzleramt!

Jetzt verliert der Kanzler der Deindustrialisierung endgültig die Nerven: Kurz vor seiner krachenden Abwahl und einer absehbaren Erdrutsch-Niederlage der SPD fährt Olaf Scholz eine Pöbel-Attacke nach der anderen. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Sogar ein Mitglied der gerade erst vereidigten US-Regierung wird von Scholz als „rechtsextrem“ stigmatisiert: Elon Musk. Zwar gebe es Meinungsfreiheit in Deutschland und Europa, behauptete Scholz beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Diese gelte auch für Elon Musk. Was man allerdings nicht akzeptiere, sei die Unterstützung von „rechtsextremen Positionen“.

Welche ausländische Regierung wurde von den etablierten Parteien eigentlich noch nicht als rechtsextrem diffamiert? In den Niederlanden, in Ungarn, in Italien, in den Vereinigten Staaten, demnächst auch in Österreich und in unzähligen weiteren Ländern amtieren längst Regierungen, die hierzulande als „rechtsradikal“ denunziert und in den Berichten des Inlandsgeheimdienstes vermerkt würden.

Viel fehlt nicht mehr, bis das politische Establishment einschließlich „Verfassungsschutz“ behaupten wird, dass die ganze Welt mehr oder weniger von „Nazis“ regiert wird und nur der in Deutschland weiterhin bestehende „bunte“ Mainstream von der CDU bis zu den Grünen dagegen opponiert.

Im Übrigen: Wenn die Meinungsfreiheit laut Scholz bei rechtsextremen Positionen endet – was ist dann mit linksextremen und islamistischen Positionen? Dass er darüber schweigt, zeigt bereits die durchschaubare Absicht: Der Bundeskanzler missbraucht die weltpolitische Bühne beim Weltwirtschaftsforum in Davos, um billige Wahlkampfparolen zu verbreiten und die von Musk unterstützte AfD anzuschießen.

Das ist unwürdig und zeigt die Nervosität eines Bundeskanzlers, der mit seiner extrem bürgerfernen Politik am Ende ist. Es ist Zeit für die Abwahl des Pöblers im Kanzleramt, die Bedeutung des Begriffs „Meinungsfreiheit“ offenkundig nicht kennt!"

Quelle: AfD Deutschland