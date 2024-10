AfD: Über 50% leben wieder auf Kosten der Steuerzahler: Auch beim Bürgergeld ist die Ampel komplett gescheitert!

Und wieder bleibt von einem zentralen Projekt der Ampel-Regierung nur noch ein Scherbenhaufen: Das mit großen Versprechungen eingeführte Bürgergeld ist zum Reinfall geworden. Eigentlich sollte die Bürgergeld-Reform dazu dienen, die Menschen nachhaltig in ein langfristiges Arbeitsverhältnis zu bringen. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Doch aktuelle Zahlen des Arbeitsministeriums zeigen die traurige Realität: Knapp 51 % der Stütze-Empfänger, die im vergangenen Jahr eine Arbeit aufgenommen haben, sind sechs Monate später wieder zurück im Bürgergeld. Dabei muss man sich immer vor Augen halten: 48 % der Bürgergeld-Empfänger sind Ausländer – Tendenz steigend! Mit unseren Steuern zahlen wir für eine ausländische „Bürgergeld-Großstadt“ mit 2,7 Millionen Einwohnern.

Nur bei 382.000 von 777.000 früheren Bürgergeld-Empfängern war die Arbeitsaufnahme im vergangenen Jahr von Dauer. 395.000 Personen erhielten nach sechs Monaten erneut Bürgergeld. Dennoch wird Arbeitsminister Heil (SPD) mit Sicherheit nicht die Ursachen beim Namen nennen.

Dabei sind sie leicht auszumachen: Die Politik der unkontrollierten Massenmigration führt zu einer hemmungslosen Ausbeutung unseres Sozialstaats. Darüber hinaus unternimmt die Ampel-Regierung aber auch alles, um das Arbeiten so unattraktiv wie möglich zu machen: Immer mehr Steuern und Abgaben, immer höhere Energiekosten und steigende Mieten, immer mehr bürokratische Regulierung.

Es braucht in unserem Land schlicht und ergreifend eine politische Kraft, die sich für die Interessen derjenigen einsetzt, die den Karren ziehen. Eine solche politische Kraft gibt es in keiner einzigen Landesregierung mehr – und in der Bundesregierung schon gar nicht. Ob CDU oder Ampel-Parteien – sie alle haben die Arbeitnehmer unseres Landes bis aufs letzte Hemd ausgeplündert und zugleich die Politik der grünen Deindustrialisierung vorangetrieben.

Nur die AfD macht sich als einzige politische Kraft noch dafür stark, dass derjenige, der früh am Morgen aufsteht, mehr Geld in der Tasche hat als ein Bürgergeld-Empfänger. Dieses Ziel kann man nur erreichen, wenn man die ideologischen Scheuklappen absetzt und die Massenmigration beendet – und genau dafür steht die AfD."

Quelle: AfD Deutschland