Markus Walbrunn: Deutsche Frauen als Freiwild – Meine Anfrage deckt auf: München ist Bayerns Hauptstadt der Gruppenvergewaltigungen!

München ist besonders häufig von Gruppenvergewaltigungen betroffen. Dies zeigt die Antwort der Staatsregierung auf eine Schriftliche Anfrage des AfD-Landtagsabgeordneten Markus Walbrunn. Mit insgesamt 14 Tatdelikten ereignete sich im Jahr 2024 fast jeder fünfte in Bayern registrierte Fall in der Landeshauptstadt, mehr als in den Regierungsbezirken Unter- und Oberfranken sowie Schwaben zusammengenommen.

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr im Freistaat 80 Fälle von Gruppenvergewaltigungen, mit 82 Opfern und 93 ermittelten Tatverdächtigen, verzeichnet. Die Aufklärungsquote lag lediglich bei 57,5 Prozent. Während die Opfer mit 82,9 Prozent größtenteils deutsche Staatsbürger waren, machten diese unter den Tatverdächtigen mit 53,8 Prozent nur rund die Hälfte aus. Bei knapp einem Drittel der Tatverdächtigen handelte es sich um Jugendliche und Heranwachsende (31,2 Prozent). Der stellvertretende Parlamentarische Geschäftsführer und Sprecher der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag für die Metropole München, Markus Walbrunn, erklärt dazu Folgendes: „Die Opfer von Gruppenvergewaltigungen sind fast immer deutsche Frauen. Bei den Tatverdächtigen überwiegen Ausländer, wobei ein eventueller Migrationshintergrund eines Täters mit deutscher Staatsangehörigkeit statistisch nicht erfasst wird. Diese Personen betrachten deutsche Frauen mittlerweile als Freiwild. Besorgniserregend ist auch die räumliche Konzentration auf München: Knapp jede fünfte Gruppenvergewaltigung in Bayern ereignet sich in unserer einstmals sicheren Landeshauptstadt. Mit deren Größe allein lässt sich das nicht erklären; rein größenbezogen müsste man ‚nur‘ mit etwa halb so vielen Fällen rechnen. Es ist etwas faul an der Isar. Man muss blind oder bei den Altparteien sein, um nicht zu erkennen, dass es viel mit einer außer Kontrolle geratenen Migrationspolitik zu tun hat. Nur der Schutz unserer Grenzen und die Remigration der Täter machen Bayern wieder sicher.“ Quelle: AfD Bayern