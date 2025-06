SSW schlägt Jörg Blumenberg als Aufsichtsratsmitglied der Stadtwerke Flensburg vor

Auf ihrer Sitzung am Montag hat die SSW-Fraktion beschlossen, den 45-jährigen Jörg Blumenberg als neues Mitglied des Aufsichtsrats der Stadtwerke Flensburg vorzuschlagen. Dies wurde notwendig, nachdem der langjährige und geschätzte Vorsitzende des Aufsichtsrates Thorsten Kjärsgaard völlig unerwartet verstorben ist.

Der Flensburger Jörg Blumenberg ist verheiratet und Vater zweier Kinder. Er gehört zur dänischen Minderheit und ist Absolvent der Duborgskolen Flensborg. Blumenberg verfügt über umfassende Führungserfahrung im Energiesektor, unter anderem als Geschäftsführer bei GP JOULE Connect und JUWI OPERATIONS & MAINTENANCE.

Zuvor war er in verschiedenen Führungspositionen bei Siemens Wind Power und Siemens Gamesa Renewable Energy tätig. Seine Expertise umfasst zudem vielfältige Erfahrungen in der Personalleitung sowie als früheres Aufsichtsratsmitglied in verschiedenen Tochtergesellschaften und Joint Ventures. Er ist heute als selbständiger Berater tätig und engagiert sich außerdem als gewähltes Mitglied der Vollversammlung der IHK Flensburg für die Wirtschaft in unserer Region.

Dazu sagte der SSW-Fraktionsvorsitzende Martin Lorenzen: „Wir freuen uns, dass Jörg Blumenberg bereit ist sein Wissen und seine Erfahrung als Aufsichtsratsmitglied in den Stadtwerken Flensburg ehrenamtlich einzubringen. Jörg Blumenberg bringt sowohl großen energiepolitischen wie auch ökonomischen Sachverstand mit, die er gewinnbringend in unsere kommunalen Stadtwerke einbringen kann. Daher wird er auch für den Vorsitz des Aufsichtsrates kandidieren.“

Martin Lorenzen verwies darauf, dass sich die SSW-Fraktion die Nachfolge von Thorsten Kjärsgaard nicht leicht gemacht hat: „Wir haben einen strukturierten Auswahlprozess durchgeführt, in dem wir unsere Erwartungen an diese wichtige Position klar formuliert haben. Dabei hat sich Jörg Blumenberg gegenüber anderen sehr starken Persönlichkeiten durchgesetzt.“

Jörg Blumenberg sagte dazu: „Ich fühle mich durch das Vertrauen des SSW sehr geehrt und freue mich darauf, meine langjährige Erfahrung im Energiesektor und meine Leidenschaft für die Entwicklung unserer Region in den Aufsichtsrat der Stadtwerke Flensburg einzubringen. Insbesondere die Themen der Energiewende, Digitalisierung und der sinnvolle Einsatz von Künstlicher Intelligenz liegen mir am Herzen und bieten große Chancen für die Zukunft der Stadtwerke und unsere Stadt.“

Am 26. Juni 2025 beschließt die Ratsversammlung über die Nachfolge im Aufsichtsrat der Stadtwerke. Im Juli entscheidet der Aufsichtsrat der Stadtwerke dann über den Vorsitz.

Quelle: SSW