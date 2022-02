AfD: 500 Milliarden € in Styropor ohne Klima-Effekt

In der AfD Podcast Reihe "7 Tage Deutschland vom 18. Februar 2022" geht es diesesmal um folgende Themen:

02:28 Gegen jede Impfpflicht! Demo in Potsdam mit der AfD-Bundestags-Fraktions-Chefin Alice Weidel, dem AfD-Bundestagsabgeordneten René Springer und dem Brandenburger AfD-Landtagsabgeordneten Dennis Hohloch. Jetzt das Video ansehen: https://www.facebook.com/afdkompakt/videos/777932486787783/ oder https://youtu.be/8a6m5L85PfQ?t=389

09:20 500 Milliarden € in Styropor! Wie sinnlose Dämmmaßnahmen die Bauherren belasten und dem Klima so gut wie gar nichts bringen. Außerdem: Was macht Geywitz eigentlich? Die neue SPD-Bundesbauministerin scheint abgetaucht, sagt der wohnungsbaupolitische Sprecher der AfD im Bundestag, Marc Bernhard.

16:30 Nachrichten aus den Ländern: Gedenken an Hamburger Sturmflut vor 60 Jahren, CDU-MP Kretschmer in Sachsen will „staatliche Kontrolle“ der Massenmedien, AfD im bayerischen Landtag will Ende der Atomkraft stoppen, AfD im Landtag von Hessen gegen Verschärfung des Waffenrechts: keine Gängelung von Sportschützen und Jägern, „Kein Landesaufnahmeprogramm für Afghanen“ fordert die AfD in Thüringen.

23:08 Sturm auf Telegram! Wie die Altparteien Betreiber und Nutzer der Plattform Telegram gängeln und die freie Meinungsäußerung auch dort einschränken wollen. Die Position der AfD erläutert der Medienpolitiker und Mitglied im AfD-Bundesvorstand, Joachim Paul.

32:03 Viele wollen kündigen! Bis zu 10 % der Mitarbeiter in Pflege- und Gesundheitsberufen sind ungeimpft und wollen – käme eine Impfpflicht – raus aus ihrem Beruf. Wie können die Altparteien davon sprechen, eine Überlastung des Gesundheitssystems vermeiden zu wollen und gleichzeitig tausende Mitarbeiter vergraulen? Was sofort getan werden müsste, um einen Kollaps zu vermeiden, erklärt der sozialpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, René Springer – auch im ausführlichen Interview.

37:20 Ihre Fotos vom „Spaziergang“ oder von einer Demo in Ihrer Nähe bitte zu uns. Unter: [email protected]

