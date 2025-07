AfD-Fraktion legt Plan zur Förderung des Spitzensports vor

Zur Debatte über die Ziele der Spitzensportförderung teilt der sportpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, Jörn König, mit: „Die angestoßene Diskussion über die Förderung des Spitzensports in Deutschland ist wichtig und richtig. Ich bin allerdings skeptisch, ob sie auch in die richtige Richtung geht."

König weiter: "Entscheidend ist, dass die Ziele, die wir uns in der Sportförderung setzen, klar und deutlich formuliert werden und sich innerhalb eines überschaubaren Zeitraumes auch umsetzen lassen.

Die AfD-Fraktion hat sich von dieser Prämisse leiten lassen und einen Vorschlag für die Debatte über die Spitzensportförderung ausgearbeitet. Als kurzfristige Ziele, die bis Ende 2030 erreicht werden sollten, schlägt die AfD-Fraktion unter anderem einen ,Goldenen Plan‘ für Sportstätten in Höhe von 40 Milliarden Euro vor. Zudem sollten mindestens zwei bis drei Trainingsgruppen von Weltklasse in jeder olympischen Sportart regional über ganz Deutschland verteilt werden. Außerdem sollte der Sportetat auf 500 Millionen Euro oder 0,1 Prozent des Bundeshaushaltes angehoben werden.

Bester Gradmesser einer erfolgreichen Sportförderpolitik ist natürlich das Abschneiden bei großen internationalen Wettbewerben. Unser Ziel ist es, dass Deutschland bis Ende 2030 bei den Olympischen Winterspielen mindestens Platz drei und bei den Sommerspielen mindestens Platz 10 im Medaillenspiegel belegt. Langfristig sollten wir die Plätze zwei (Winter) beziehungsweise fünf (Sommer) anstreben.

Hierzu sollten zusätzlich zu den mittelfristigen Zielen unter anderem das Angebot an Sport(gesamt)schulen und sportbetonten Berufsschulen ausgebaut und ausreichend Studienplätze an den Hochschulen reserviert sowie der Sportunterricht an den Schulen auf vier Stunden in der Woche festgelegt werden. Wir sind davon überzeugt, dass die von der AfD-Fraktion definierten Ziele die besten Voraussetzungen schaffen, um den Spitzensport in Deutschland in eine erfolgreiche Zukunft zu führen.“ Zum vollständigen Papier „Zieldebatte Spitzensportförderung“

Quelle: AfD Deutschland