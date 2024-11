Selbstbestimmungsgesetz tritt in Kraft: In Deutschland darfst Du das Geschlecht frei wählen – aber nicht Deine Heizung!

Es gibt kaum ein schlimmeres Symbol für die Dekadenz unserer vermeintlichen politischen „Eliten“: Am heutigen Freitag tritt das unsägliche „Selbstbestimmungsgesetz“ in Kraft. Damit wird eine neue Ära der mittelalterlichen Wissenschaftsverachtung eingeleitet, denn das Gesetz ignoriert die biologischen Fakten: Es gibt nur zwei Geschlechter! Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Absurderweise ermöglicht das Gesetz, dass man seinen Geschlechtseintrag theoretisch einmal im Jahr ändern kann – das Geschlecht als kinderleicht zu erwerbendes Accessoire. Auch die vormals notwendigen Voraussetzungen wie etwa ein Gerichtsurteil oder die Einholung zweier Sachverständigengutachten werden abgeschafft. Doch das sind beileibe nicht die einzigen Probleme des Ampel-Machwerks. Kinder und Jugendliche werden in ihrer geschlechtlichen Identität verunsichert und zu immer mehr medizinischen Geschlechtsumwandlungen getrieben – die Zahl dieser Operationen explodiert seit Jahren. 2007 gab es bundesweit nur 419 Operationen zur Genitalumwandlung; 2021 hatte sich die Zahl mit 2.598 Eingriffen mehr als versechsfacht. Kinder ab 14 Jahren können die Änderungserklärung faktisch ohne elterliche Zustimmung abgeben – denn das Einverständnis der Eltern kann durch ein Familiengericht ersetzt werden. Man darf in Deutschland sein Geschlecht beliebig wechseln, seine Heizung aber nicht – die Verhältnisse sind auf den Kopf gestellt. Dass der Trans-Kult zu grotesken Zuständen und am Ende auch zur Beeinträchtigung von Frauenrechten führt, zeigte sich schon vor dem Inkrafttreten des Gesetzes: Bereits im Juni wurde die Besitzerin eines Frauen-Fitnessstudios von Ampel-Ideologen an den Pranger gestellt, weil sie einem Mann, der sich als Frau fühlt, die Mitgliedschaft verwehrte. Die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Frau Ataman, schlug der Besitzerin des Fitnessstudios daraufhin die Zahlung einer Entschädigung von 1000 Euro vor. Die etablierten Parteien haben aus Deutschland ein würdeloses Tollhaus gemacht – die AfD macht Deutschland wieder normal." Quelle: AfD Deutschland