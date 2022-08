AfD: Ortskräfte? Welche Ortskräfte? 7 Tage Deutschland

Energiepreise – verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht? Die linksgelbe Bundesregierung hat unser Land in eine Sackgasse manövriert. Die Zeche soll wie immer der Bürger zahlen. Wie Linksgelb offensichtlich unfähig ist, die aktuellen Probleme anzupacken und wie die AfD sie lösen würde, dazu AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla und der Finanzexperte im AfD-Bundesvorstand, Peter Boehringer.

Das ist fast Stoff für einen Spionage-Roman: Während ganz Deutschland auf den Ukraine-Konflikt, die unglaublich steigenden Energiepreise und mögliche soziale Verwerfungen in unserem Land schaut, setzt die linksgelbe Regierung einen Geheimplan um. Jede Woche sollen mit Chartermaschinen tausende Afghanen nach Deutschland gebracht werden. Offiziell spricht man von Ortskräften, von Menschen, die einmal für die deutsche Bundeswehr gearbeitet haben. Doch ein Insider aus dem Außenministerium wendet sich an die AfD. Sein Vorwurf: Das sind gar keine Ortskräfte. Zwei AfD-Bundestagsabgeordnete fliegen in die Region und bekommen bestätigt, was der Whistleblower angedeutet hat: Stefan Keuter und Dietmar Friedhoff waren auf dem Flughafen im pakistanischen Islamabad. Was die beiden dort beobachten konnten, berichten sie heute in 7 Tage Deutschland.

Selbstbedienung in einem Ausmaß, das selbst Kenner des öffentlich-rechtlichen Rundfunks staunen lässt. Die ehemalige Intendantin des Rundfunks Berlin Brandenburg, Schlesinger, hat so richtig in die Gebührenkasse gegriffen. Jetzt hat sie hingeworfen. Doch löst das die Probleme? Fragen dazu an das AfD-Bundesvorstandsmitglied, den Medienpolitiker Dennis Hohloch.