AfD Bundestagsreden (31.1): Impfpflicht: So dreist haben die Altparteien gelogen!

Einhellig versprachen die Altparteien noch vor wenigen Monaten: Nie und nimmer werde es in Deutschland eine Impfpflicht geben. Nur Verschwörungstheoretiker und Staatsfeinde würden so etwas behaupten. Doch nun plant die Ampel-Regierung genau das: Eine allgemeine Impfpflicht. Nur die AfD bleibt dabei: Eine Impfpflicht spaltet und ist ein unzumutbarer Eingriff in die Grundrechte!

Sehen Sie hier das Video: „Ihre Politik treibt das Gesundheitssystem in den Ruin!“ Während andere Länder die Corona-Maßnahmen lockern oder gänzlich abschaffen, drängt die irrlichternde Ampel-Regierung auf eine Impfpflicht. Doch damit würde nicht nur eine gesellschaftliche Spaltung befördert, sondern auch die Situation im Gesundheitswesen dramatisch verschlechtert, warnt der AfD-Abgeordnete Gereon Bollmann im Bundestag. Sehen Sie hier die Rede im Video:

FREIHEIT statt IMPF-PFLICHT! Ob jemand es persönlich für sinnvoll erachtet, sich impfen zu lassen oder nicht, hängt auch vom Alter, vom Gesundheitszustand und anderen Faktoren ab. Eine pauschale Impfpflicht bedeutet jedoch ein völliges Ignorieren dieser sachlichen Differenzierung. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Jörg Schneider nennt viele weitere Gründe, warum die Impfpflicht ein völliger Irrweg ist. Sehen Sie hier die Rede im Video:

Quelle: AfD Deutschland