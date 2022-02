AfD Bundestagsreden (28.2): Wir alle wollen Frieden in Deutschland und Europa!

AfD Bundessprecher Tino Chrupalla zum Krieg in der Ukraine: „Es gibt immer Hoffnung, auch Hoffnung in einem Krieg und Russland ist ebenso wenig Wladimir Putin, wie Deutschland Franz-Walter Steinmeier ist.“

Sehen Sie hier die Rede im Video:

Wir dürfen uns nicht unreflektiert in einen Krieg hineinziehen lassen!

Bewegende Rede von Alice Weidel zum Krieg in der Ukraine. „Das ukrainische Volk zahlt den Preis für den russischen Völkerrechtsbruch und die falschen Versprechungen des Westens!“

Sehen Sie hier die Rede im Video:





Mitglied im AfD Bundesvorstand Beatrix von Storch: Wir stehen gemeinsam für das Grundgesetz!

Am 5. März 2022 bringen den friedlichen Protest gegen diese Corona-Politik auf die Straße – deutschlandweit! Gemeinsam möchten wir in vielen Städten in Land ein Zeichen gegen Impfzwang, Diffamierung und Spaltung und für die Freiheit, für ein solidarisches Miteinander, für unsere Kinder und für Normalität aufstehen. Wir laden Sie ein, sich unserem Protest anzuschließen. Besuchen Sie uns, damit die Stimmen der Vernunft unüberhörbar werden.

Sehen Sie hier das Video zum Grundgesetz:





Stellv. AfD Bundessprecher Stephan Brandner zum Grundgesetz

Sehen Sie hier das Video:





