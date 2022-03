AfD Bundestagsreden (4.3): AfD klärt auf: Impf-Pflicht für Pflegeberufe

Der Deutsche Bundestag hat beschlossen, dass ab dem 15.03.22 alle Arbeitnehmer, die in Heil- oder Pflegeberufen arbeiten, geimpft oder genesen sein müssen. Alle die keinen Nachweis für ihre Impfung oder Genesung vorlegen können, unterliegen damit faktisch einem Berufsverbot. Wie geht es jetzt weiter? Wir klären auf!

Für die Deutschen wird alles teurer!

Unser Abgeordneter Sebastian Münzenmaier spricht über die wirklichen Probleme der Menschen in Deutschland!

Bundeswehr kann Deutschland nicht verteidigen | 7 Tage Deutschland, der AfD-Podcast 9/22 vom 04.03.22

Dazu sind heute bei uns:

01:25 Tino Chrupalla – der AfD Bundessprecher u.a. zur Situation der Kriegsflüchtlinge.

04:41 Rüdiger Lucassen – der verteidigungspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion zur Wehrfähigkeit der Bundeswehr, zur Wehrpflicht und zu unverhofften 100 Milliarden Euro im Wehretat.

11:47 Kay Gottschalk – der finanzpolitische Sprecher unserer Bundestagsfraktion klärt, woher die 100 Milliarden – liebevoll von Linksgelb mit dem Begriff Sondervermögen verschleiert – überhaupt kommen sollen.

21:57 Sylvia Limmer – die energiepol. Sprecherin der AfD-Delegation im EU-Parlament zu Energiesicherheit und wie das EU-Parlament Nord Stream 2 vermutlich für immer begraben hat.

30:35 Joachim Paul – das Mitglied im AfD-Bundesvorstand zur Situation der Deutschen im Osten – wie es der deutschen Minderheit in Polen, Slowenien und nicht zuletzt der Ukraine ergeht.

38:34 Außerdem: Stimmen von der Station – wie Mitarbeiter in Pflege und Gesundheitsbereich sich vor der einrichtungsbezogenen Impfpflicht fürchten und wie ganz Deutschland am großen Aktionstag der AfD am 5. März dagegen auf die Straße geht.

Gesund ohne Zwang Aktionstag 2022

Am 5. März 2022 bringen wir den friedlichen Protest gegen diese Corona-Politik auf die Straße – deutschlandweit! Gemeinsam möchten wir in vielen Städten in Land ein Zeichen gegen Impfzwang, Diffamierung und Spaltung und für die Freiheit, für ein solidarisches Miteinander, für unsere Kinder und für Normalität aufstehen. Wir laden Sie ein, sich unserem Protest anzuschließen. Besuchen Sie uns, damit die Stimmen der Vernunft unüberhörbar werden.

Unser Aktionstag findet deutschlandweit in vielen Städten statt:

https://gesund-ohne-zwang.de/aktionstag-2022/

https://gesund-ohne-zwang.de/

Quelle: AfD Deutschland