CDU-geförderte Ausbeutung der Steuerzahler: Syrer kassiert mit „Pflegefamilie“ monatlich 13.000 €!

Ein unglaublicher Fall aus Nordrhein-Westfalen zeigt es erneut: Die CDU beutet die Steuerzahler für ihre Asylagenda aus. Weil er fünf vermeintlich minderjährige Asylbewerber in seiner Wohnung aufnimmt, kassiert ein 23-jähriger Syrer als „Gastvater“ monatlich über 13.000 Euro! Aber auch die Jugendträger, die die „Kinder“ vermitteln, verdienen kräftig mit. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Wie es der „Zufall“ will, haben der „Gastvater“ und zwei der fünf „Kinder“ am 1. Januar Geburtstag – solche vermeintlichen Neujahrskinder sind uns in Zusammenhang mit falschen Altersangaben vieler Migranten leidlich bekannt. Der in Hagen lebende Syrer Osama H. kam bezeichnenderweise im Jahr 2015 nach Deutschland, als die CDU den Startschuss zur millionenfachen Sozialmigration abgab und unser Land ins Unglück stürzte.

Per Vertrag erhielt er vom Jugendamt zunächst 4.074 Euro monatlich, um einen „Grundbedarf“ und die „Kosten der Erziehung“ für anfänglich zwei „Kinder“ zu decken. Bei seinen dubiosen Verträgen profitierte Osama H. von der CDU-geführten Landesregierung in Nordrhein-Westfalen, die zum 1. Januar 2024 „die materiellen Aufwendungen für Pflegekinder“ angehoben hat, nachdem die CDU dem grünen Integrationsministerium freie Hand gab. Die entsprechenden Pauschalen liegen seither je nach Alter des Kindes zwischen 1.151 und 1.445 Euro, können jedoch in vermeintlich schwierigen Fällen vervierfacht werden – und genau dies gelang Osama H. mit einem entsprechenden Antrag. Pro „Kind“ erhält er teilweise eine Gesamtsumme von 2.705 Euro.

Vergessen wir dabei nicht: Das Oberverwaltungsgericht Münster hat erst kürzlich festgestellt, dass das Leben von Zivilisten in Syrien nicht mehr ernsthaft bedroht ist. Das Gericht hatte damit die Forderung eines Syrers nach subsidiärem Schutz abgewiesen. Die konsequente Abschiebung von Syrern ins sichere Herkunftsland wäre somit möglich – wenn es bei CDU und Ampel den politischen Willen dazu gäbe.

Dieser Wille ist jedoch weit und breit nicht zu erkennen; die CDU sorgt vielmehr dafür, dass sich syrische Pseudo-Pflegeväter in der Hängematte unseres Sozialstaats eine goldene Nase verdienen können. Nur die AfD wird diese Ausnutzung unserer Steuerzahler unterbinden und Abschiebungen nach Syrien konsequent durchsetzen!"

Quelle: AfD Deutschland