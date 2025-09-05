Andreas Eichmeier: Endlich schmerzfrei mit dem Healing Humans Therapiesystem

Viele Menschen leiden unter chronischen Beschwerden. Ein schmerzfreies Leben scheint für sie nicht möglich zu sein. Andreas Eichmeier ist Sporttherapeut und hilft mit der Healing Humans Academy Betroffenen, Schmerzfreiheit und Lebensqualität zurückzuerlangen. Zudem bildet er Physiotherapeuten, Ärzte, Heilpraktiker und Personal Trainer zum Sporttherapeuten nach dem Healing Humans Therapiesystem aus. Hier erfahren Sie, was Andreas Eichmeiers Methode so einzigartig macht.

Rückenschmerzen, Knieschmerzen, Schulterschmerzen – wer unter chronischen Schmerzen leidet, hat oft weniger Lebensqualität. In der Regel wenden sich Betroffene an die Schulmedizin. Der Lösungsansatz aus Medikamenten und Operationen bietet jedoch selten eine nachhaltige und langfristig zufriedenstellende Lösung.

Eine Therapie, die schnelle und nachhaltige Erfolge erzielt, wird daher heute mehr gebraucht denn je. Andreas Eichmeier hat ein effizientes Therapiesystem entwickelt, das diesen Anforderungen gerecht wird: "Unsere Lösung ist nicht kompliziert. Sie befähigt Experten der Gesundheitsbranche dazu, den Menschen echte Lebensqualität zu liefern", erklärt der Gründer von Healing Humans. "Unser System beruht darauf, dass wir acht Bewegungstypen testen, die, unserer Meinung nach, grundlegend in der menschlichen DNA verankert sind. So lesen wir Defizite im menschlichen Bindegewebe aus und verstehen die Ursachen für biomechanische Probleme. Folglich müssen wir uns nicht mit Symptomen beschäftigen. Mit unserer Methode können beispielsweise einfache Probleme wie Knieschmerzen schnell beseitigt werden. Es ist aber auch möglich, Menschen, die zum Beispiel unter massiven neuronalen Einschränkungen leiden, 95 Prozent ihrer Bewegungsqualität zurückzugeben. Auch Erkrankungen wie Multiple Sklerose können mit der Healing Humans Therapie erfolgreich behandelt werden."

Andreas Eichmeier studierte zunächst an der Deutschen Sporthochschule Köln. Das Healing Humans Therapiesystem geht im Kern auf diese Studienzeit zurück. Nach einer Sportverletzung fing er an, sich intensiv mit dem Thema zu beschäftigen und entwickelte ein Therapiesystem auf wissenschaftlicher Grundlage, das er während seiner späteren beruflichen Praxis immer weiter verfeinerte. Heute hilft das Team von Healing Humans nicht nur Betroffenen, sondern bildet auch Menschen aus dem gesamten Gesundheitsbereich und den medizinischen Berufen sowie Quereinsteiger aus. Das Ziel von Andreas Eichmeier ist es, den Menschen zu einem schmerzfreien Leben zu verhelfen.

Erfolge, die beeindrucken: Wie eine Kundin mit Healing Humans ihre Multiple Sklerose in den Griff bekam

Vermutlich können sich viele vorstellen, dass eine effiziente Therapie Knieschmerzen lindern und beseitigen kann. Bei Autoimmunerkrankungen wie Multipler Sklerose sieht das in der Regel anders aus. Doch das Therapiesystem von Healing Humans funktioniert auch in solchen Fällen, wie das Beispiel einer Kundin zeigt: Sie litt unter verschiedenen körperlichen Einschränkungen, die ihren Alltag massiv beeinträchtigten. Dank der Hilfe von Andreas Eichmeier und seinem Team konnte sie beeindruckende Ergebnisse erzielen.

In der Folge war die Kundin bei vielen Ärzten, Professoren, Physiotherapeuten, Osteopathen und einem Heilpraktiker, doch helfen konnte ihr niemand. Die Ärzte prognostizierten ihr, dass sie aufgrund ihrer gesundheitlichen Situation auf eine Erwerbsminderungsrente angewiesen sein würde und empfahlen ihr, einen Schwerbehindertenausweis zu beantragen. Zusätzlich wurde sie auf Medikamenteneinnahme getrimmt. "Allerdings hatten die Medikamente viele Nebenwirkungen", erklärt Andreas Eichmeier. So schlugen ihr die Medikamente nicht nur auf den Magen, auch die Haut und die Psyche wurden in Mitleidenschaft gezogen. Ihr Immunsystem wurde durch die Medikamente so stark eingeschränkt, dass sie regelmäßig an einer starken Bronchitis litt. Immer wiederkehrende Nasennebenhöhlen- und Kehlkopfentzündungen und sogar eine angehende Lungenentzündung belasteten sie sehr.

Als sie die Infusionen aussetzen musste, bemerkte sie schlagartig eine Verbesserung ihres Gesundheitszustands. Nach einiger Zeit nahm sie erneut Medikamente – diesmal war es eine Spritzentherapie. "Auch hier waren die Folgen eine wiederkehrende Bronchitis sowie eine hohe Infektanfälligkeit und starke Müdigkeit. Sie wusste, dass etwas grundsätzlich falsch lief. Es ging ihr wirklich schlecht", sagt Andreas Eichmeier. Als sie schließlich auf Healing Humans stieß, hatte sie nicht mehr viel zu verlieren.

Was die Kundin bei Healing Humans erlebte

Schon nach der ersten Behandlung spürte sie eine deutliche Verbesserung. Bereits bei der zweiten Behandlung hat sie gemerkt, wie die Emotionen förmlich aus ihr heraus geflossen sind – das hat sich durch starkes Zittern und Weinen geäußert. Danach war sie zwei Tage vollkommen fertig, hatte starke Schmerzen, viel Durst und war sehr müde. Dann ging es ihr aber richtig gut. Nach vier Behandlungen hatte sie keine Schmerzen mehr und fühlte sich von Energie erfüllt", berichtet Eichmeier. Seit über einem Jahr nimmt sie nun keine Medikamente mehr. Die Taubheitsgefühle im Unterleib sind fast vollständig verschwunden. Das Sehvermögen ihres Auges liegt wieder bei 100 Prozent. Außerdem kann sie wieder lange wandern gehen und schwere Gewichte heben. Ihre Hand zittert nicht mehr, sie hat enorm viel Kraft und fühlt sich so gut wie nie zuvor in ihrem Leben. Zudem kann sie sich wieder mit Freunden treffen und muss nicht immer absagen, weil sie schon wieder zu müde ist oder eine Erkältung hat. Auch einem erfüllenden Job und ihren Hobbies kann sie heute wieder nachgehen. Dank Healing Humans und ihrer hartnäckigen Arbeit an sich selbst hat sie eine Lebensqualität zurückerlangt, von der sie kaum zu träumen gewagt hätte.

