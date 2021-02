BioNTech-Impfstoff senkt Erkrankungsrisiko nur um 0,7 Prozent! Teil 2

Laut Hersteller, Politikern und Medien besitzt der BioNTech-Impfstoff COMIRNATY eine durchaus beeindruckende Wirksamkeit von 95 %. Doch vergleicht man das reine Erkrankungsrisiko der Impfstoff- mit der Placebo-Gruppe, liegt die Wirksamkeit nur bei ca. 0,7 %. Dies berichtet der Medizinjournalist und Impfexperte Hans U. P. Tolzin auf Impfkritik.de.

Weiter berichtet Tolzin: "Für die Behauptung einer 95-%igen Wirksamkeit wurden die Zahl der erfassten Versuchspersonen

mit Erkältungssymptomen und mit positivem Covid-19-PCR-Test innerhalb eines maximalen Beobachtungszeitraums von 14 Wochen

in beiden Testgruppen (Verum und Placebo) erfasst und verglichen. In der Gruppe der Placebo-Geimpften erfüllten während des Beobachtungszeitraums 162 Probanden (Versuchspersonen) diese Kriterien, in der Impfstoffgruppe waren es dagegen 8. Daraus errechnen die Studienautoren eine Wirksamkeit von 95 %.

Doch ist dieser Wert für die persönliche Impfentscheidung wirklich relevant? Man kann nämlich die Daten auch aus Sicht des statistischen Erkrankungsrisikos betrachten. Demnach betrug das Erkrankungsrisiko für Placebo-Geimpfte 0,746 %, für die mit dem BioNTech-Impfstoff COMIRNATY Geimpften waren es 0,036 %.

Der Impfstoff senkt also das im Rahmen der Studie erfasste statistische Erkrankungsrisiko um gerade mal 0,7 %.Das klingt doch ein wenig anders als "95 % Wirksamkeit". Welcher dieser Wirkungsgrade für Ihre persönliche Impfentscheidung relevant ist, können letztlich nur Sie selbst entscheiden!

Dazu muss man natürlich noch das Risiko berücksichtigen, an Nebenwirkungen der Impfung zu erkranken. Diese möglichen Nebenwirkungen können genauso schlimm wie eine Covid-19-Erkrankung oder schlimmer sein. Unter anderem deshalb ist es ja so wichtig, sämtliche gesundheitlichen Daten während der Studienlaufzeit auszuwerten und zu vergleichen. Dazu mehr in späteren Artikeln.

Quelle: Impfkritik.de von Hans U. P. Tolzin