Wichtig zu wissen, bevor man CBD-Blüten kauft

CBD-Blüten oder Hanfblüten stammen von der weiblichen Pflanze Cannabis Sativa L. Sie weisen einige Merkmale auf, die für Cannabisblüten charakteristisch sind (Geschmack und Geruch). Sie unterscheiden sich jedoch in vielerlei Hinsicht von Cannabisblüten. Die wichtigsten Dinge, die man laut mehreren Studien und Erfahrungsberichten über CBD-Blüten wissen sollte, werden im Folgenden näher erläutert.

CBD-Blüten, was genau ist zu beachten?

CBD-Blüten werden von den weiblichen Hanfpflanzen geerntet, wenn sie reif sind. Sie sind reich an Terpenen und Flavonoiden, was ihnen den gleichen Geschmack wie Cannabis verleiht. CBD Blüten stammen von natürlichen Cannabispflanzen. Diese verursachen aufgrund ihres sehr niedrigen THC-Gehalts von weniger als 0,2 % keine psychoaktiven Wirkungen.

Die Blüten werden, nachdem sie verarbeitet und getrocknet wurden, aufgrund ihres hohen CBD-Gehalts wegen ihrer heilenden Wirkung vermarktet. Das Gesetz erlaubt Cannabidiol im Gegensatz zu Cannabis und obwohl beide Pflanzen zur selben Familie gehören.

Was ist der feine Unterschied zwischen CBD-Blüten und Cannabisblüten?

Im Gegensatz zu Cannabisblüten, die illegal sind und konsumiert werden, um high zu werden, enthalten CBD-Blüten kein Tetrahydrocannabinol (THC) in ihrer Zusammensetzung und verursachen daher keine psychoaktiven Wirkungen. Es besteht also kein Risiko von Angstzuständen, Verhaltensänderungen, Sehschwäche oder Paranoia beim Konsum von CBD-Blüten.

Von den Hunderten von Cannabinoiden, die in Cannabis vorkommen, verursacht nur THC psychoaktive Wirkungen. Durch die Züchtung von Cannabis Sativa L-Stämmen, die nur sehr wenig von diesem Inhaltsstoff enthalten, können die Erzeuger getrocknete Blüten liefern, die gut für Körper und Geist sind, ohne die Nachteile von Cannabisblüten.

Verwendung von CBD-Blüten: Ihre Vorteile!

Die positiven Eigenschaften von CBD sind bekannt und werden von den Konsumenten geschätzt. Sie wurden jedoch noch nicht vollständig durch angemessene wissenschaftliche Untersuchungen bestätigt. Einigen Studien zufolge wirken CBD-Blüten auf die Schmerzrezeptoren und sind daher in der Lage, Schmerzen, die durch chronische Krankheiten verursacht werden, lindern zu können.



Es wird auch angenommen, dass es gegen Entzündungen, Stress und Angstzustände sowie Schlaflosigkeit hilft. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es nicht möglich, festzustellen, ob die Einnahme von CBD-Blüten Krankheiten heilen kann.



Wie sollten CBD-Blüten konsumiert werden?

Die orale Einnahme von CBD ist zwar der schnellste Weg, um von den Wirkungen des Cannabidiols zu profitieren, doch bleibt dies ein Privileg des CBD-Öls. Es gibt jedoch vier Möglichkeiten, CBD-Blüten zu konsumieren:

Verdampfen: Diese Methode ist am einfachsten und ermöglicht es Ihnen, alle Vorteile zu nutzen, ohne Trümmer oder schädliche Substanzen einatmen zu müssen.

Durch Rauchen: Diese Methode ist weiter verbreitet und besteht darin, sie mit etwas Tabak zu mischen und wie einen Joint zu nehmen. Das Verbrennen kann etwas unvorteilhaft sein, um es richtig genießen zu können.

Als Tee: Kräutertees können mit CBD-Blüten und verschiedenen Zutaten Ihrer Wahl gemischt werden, um ein leckeres Getränk mit heilenden Eigenschaften zu kreieren.

In der Küche: CBD kann in der Küche verwendet werden, da es ein leicht verdauliches und essbares Molekül ist; CBD-Butter kann zubereitet und in Ihre Lieblingsrezepte eingefügt werden.

