Die versteckten Gefahren eines Proteinmangels: Was Sie wissen müssen!

Wichtige Erkenntnisse über Proteine, Aminosäuren und Kollagen: Der Schlüssel zur Gesundheit Sind Proteine, Aminosäuren und Kollagen wirklich so wichtig für unsere Gesundheit? Dies berichtet der Sender "AUF1".

Weiter berichtet der Sender: "Die aufschlussreichen Sendungen des Arztes und ältesten Schwimmweltmeisters aller Zeiten, Mark Warnecke, haben genau das beleuchtet und vielen Menschen die Augen geöffnet ( https://auf1.tv/gesund-auf1/vergessen-sie-alles-was-sie-ueber-eiweiss-proteine-und-aminosaeuren-zu-wissen-glaubten ). Diese fundamentalen Bausteine bilden das Gerüst unseres Körpers und sind entscheidend für unsere Gesundheit.

Leider zeigt sich, dass fast jeder Mensch ein signifikantes Defizit an diesen essenziellen Stoffen aufweist und dadurch in einem abbauenden Prozess gefangen ist. In einer weiteren wichtigen Sendung beleuchtet Dr. rer. nat. Burkhard Poeggeler, ein renommierter Wissenschaftler mit über 40 Jahren Erfahrung, diese Thematik. Dr. Poeggeler, der sowohl an der Universität Göttingen als auch in den USA als Berater für die FDA, die Europäische Lebensmittelbehörde und das Schweizerische Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen tätig war, bestätigt eindeutig die Richtigkeit der Erkenntnisse, die Mark Warnecke vermittelt hat.

Laut Dr. Poeggeler ist es wissenschaftlich klar, dass die meisten Menschen nicht ausreichend mit diesen lebenswichtigen Nährstoffen versorgt sind. Es ist daher äußerst bedenklich und fahrlässig, Fehlinformationen zu verbreiten, dass der Mensch ausreichend mit Proteinen, Aminosäuren und Kollagen versorgt sei. Das ist definitiv nicht der Fall. Eine Supplementierung dieser essenziellen Stoffe ist für Menschen jeden Alters nicht nur eine Empfehlung, sondern eigentlich eine Verpflichtung. Die richtige Versorgung ist der Schlüssel zu einem gesunden Leben und der Fähigkeit des Körpers, sich selbst zu reparieren. Den Original-Beitrag unserer Schweizer Kollegen von QS24.tv finden Sie hier: https://youtu.be/QoCsEU4CxAg

