Island: 30 Prozent mehr Tote – wegen Impfungen?

In Island ist es zu einem starken Anstieg der Ster­be­zahlen gekommen – auch bei Säug­lingen. Kritiker vermuten einen Zusam­men­hang mit den Corona-Impfungen. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa" unter Verweis auf Recherchen des COMPACT-Magazins.

Weiter berichtet das Magazin: "Im ersten Quartal 2022 gab es in Island 30 Prozent mehr Ster­be­fälle im Vergleich zum ersten Vorjah­res­quartal. Das könnte damit zusam­men­hängen, dass ab Dezember 2021 die Booster-Impfungen vor allem an Senioren verab­reicht wurde, sodass der Anstieg der Ster­be­zahlen vor allem bei den Menschen ab 70 Jahren damit erklärt werden könnte.

Aber auch bei den Unge­bo­renen und den Säug­lingen bis zum ersten Lebens­jahr stiegen die Ster­be­zahlen in Island stark an: Im ersten Quartal 2022 gab es fast das Doppelte an Totge­burten und Säug­lings­toden als vorher.

Von den etwas über 360.000 Einwoh­nern verstarben zwischen Januar und März 2022 genau 28 Prozent mehr Isländer als im Schnitt der fünf vorhe­rigen Erst­quar­tale. Das waren 760 Personen. Im genannten 5‑Jahres-Zeit­raum waren es durch­schnitt­lich 592 im ersten Quartal. Die abso­luten Zahlen bewegten sich zwischen einem Minimum von 560 und einem Maximum von 620 Verstorbenen.

In den Jahren 2011 bis 2020 kam es in Island zu 5,6 Fehl­ge­burten oder Totge­burten auf 1.000 lebend­ge­bo­rene Babys. 2021 waren es mit 10,7 Fehl- oder Totge­burten fast doppelt so viele. Die Dunkel­ziffer dürfte weitaus höher liegen, da auch in Island das Melde­system unvoll­kommen ist und auch dort die Main­stream-Medien versu­chen, das wahre Ausmaß zu verschleiern.

Der Verlauf der Impf­kam­pagne würde den Anstieg der Sterb­lich­keit gut erklären, da die Geburt dieser Kinder in das erste Quartal von 2022 fiel. Die Kampagne begann in Island Anfang 2021 und erreichte am 15. Juli eine Durch­imp­fungs­rate von 70 Prozent voll­ständig Geimpfter. Laut Behör­den­an­gaben (Statis­tics Iceland) wurden bis zum April 2021 auf Island 11 Fälle von „beschä­digten“ Föten bekannt.

Eine israe­li­sche Studie vom Februar 2022, die von Prof. Joesh Gutekow von der Hebräi­schen Univer­sität in Jeru­salem erstellt wurde, hat sogar ein um 34 Prozent erhöhtes Risiko von Fehl­ge­burten bei geimpften Müttern fest­ge­stellt. Doch wodurch kommt es zu den Frucht­schä­di­gungen, Totge­burten und Säuglingstoden?

Die US-Studie „BNT 162b2 vacci­na­tion induces SARS-Cov‑2 specific anti­body secre­tion into human milk with minimal transfer of vaccine m‑RNA“ stellte fest, dass Spike-Proteine und mini­male Konzen­tra­tionen von mRNA in der Mutter­milch enthalten sind. Dass die Plazen­ta­schranke, die natür­liche Schutz­bar­riere zwischen Mutter und Kind, für Spike-Proteine und für den gentech­ni­schen Bion­tech-Impf­stoff durch­lässig ist, hatte eine andere Studie bereits zuvor festgestellt.

Der Fötus ist – wie von Anfang an von Impf­kri­ti­kern vermutet –, tatsäch­lich den Spike-Prote­inen und der mRNA der gentech­ni­schen Impfung schutzlos ausge­lie­fert, sodass es nahe­liegt, dass die erhöhte Säug­lings­sterb­lich­keit wie auch die erhöhte Zahl der Totge­burten damit zusam­men­hängen muss.

Der Medi­ziner und Corona- und Impf­kri­tiker Prof. Sucharit Bhakdi wird immer wieder durch Fakten bestä­tigt: Die Impfung ist ein Verbre­chen und gehört vor ein Tribunal. Ein Team von Rechts­an­wälten vertei­digt ihn momentan, da ihm die Univer­sität Mainz den Profes­so­ren­titel entziehen möchte und ein Verfahren vor Gericht gegen ihn ange­zet­telt wurde.

Bis jetzt wurde das Haupt­ver­fahren nicht eröffnet. Bhakdi ist zuver­sicht­lich, dass er sich mit Unter­stüt­zung der Rechts­an­wälte, die ihm zu Hilfe geeilt sind, und anderer Unter­stützer erfolg­reich gegen diese poli­tisch moti­vierten Anfein­dungen wehren kann.

Bhakdi ist der Meinung, dass die Fakten­lage immer erdrü­ckender wird und die gentech­ni­schen Impfungen, beson­ders das Bion­tech-Vakzin, kurz vor der Rück­nahme stehen. Damit Big Pharma aber weiterhin mindes­tens den bisher gewohnten Reibach machen kann (Bion­tech: 8 Milli­arden Euro, Pfizer: 33 Milli­arden Dollar), wird das Spike-Protein, dessen Schäd­lich­keit lange bestritten wurde, nun zum allein Schul­digen erklärt.

Das Verfahren der gentech­ni­schen Impfung mit mRNA wird jedoch weiterhin zum Mittel der Wahl erhoben, und demzu­folge sollen alle bishe­rigen Impf­stoffe auf mRNA-Basis umge­stellt werden. Das sei bereits fest geplant, so Bhakdi.

Dabei sind solche Impfungen ein wesent­li­cher Teil der Ursache für die mannig­fa­chen gesund­heit­li­chen Beein­träch­ti­gungen, denn die mRNA mani­pu­liert das Erbgut der eigenen Zellen –wahr­schein­lich dauer­haft. Beson­ders raffi­niert ist, dass die neu auf mRNA umge­stellten Impf­stoffe als bewährte Impf­stoffe gelten, die ohne erneute Prüfung sofort eine Zulas­sung erhalten sollen, worauf Bhakdi voller Sorge hinweist.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei COMPACT MAGAZIN, unserem Partner in der EUROPÄISCHEN MEDIENKOOPERATION."

Quelle: Unser Mitteleuropa