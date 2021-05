Bei Prüfstelle durchgefallen: FFP2-Masken bei Viren schutz- und nutzlos

Nachdem es ja anfänglich hieß, die Maske schütze nicht und Maskentragen sei ohnehin überzogen, wurde kurze Zeit darauf die mehr oder minder allgemeine Maskenpflicht eingeführt – an der Politiker durchaus gut verdienen*. Da es in Österreich und Europa jedoch nicht üblich ist, sein Gesicht zu verhüllen, musste meist auf Masken aus Fernost zurückgegriffen werden, womit wiederum vor allem China den großen Reibach macht**. Dies berichtet das Magazin "Wochenblick.at" unter Verweis auf einen Bericht in "WISO".