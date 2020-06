Die Realität der Viren

Wenn vom Babyalter an alle um Dich herum fest an Infektionskrankheiten glauben, die durch Bakterien und Viren verursacht werden, und Dir dieser Glaube aufgezwungen wird; wenn Dir in der Schule derselbe Glaube beigebracht wird; wenn Dir beigebracht wird, dass Du, wenn Du krank wirst, zu einem Arzt gehen musst, der Dir ein Medikament gibt, das die Bakterien oder Viren abtötet; wenn die gesamte Gesellschaft, in der Du lebst, implizit an das Konzept der Infektionskrankheit glaubt, wirst Du es höchstwahrscheinlich niemals in Frage stellen.

Der Glaube macht aber daraus KEINE Wahrheit! Ich hatte etwa fünfzig Jahre dieser Inkarnation durchlebt, bevor die Beweise, die das Konzept der Infektionskrankheit in Frage stellten, so überwältigend wurden, dass mir klar wurde, dass das Ganze ein völliges Hirngespinst ist, das nur durch enorme Geldsummen aufrechterhalten werden konnte. Ich kann nicht genau sagen, wann genau mein Aha-Erlebnis eintrat, da es das Ergebnis der sich allmählich ansammelnden Beweise war, die das, was mir gelehrt worden war, in Frage stellten. Irgendwann in den letzten 15 Jahren "legte das Übergewicht der Beweise den Schalter um", und es wurde klar, dass die Lehren, die ich in der Schule gelernt hatte, durch moderne wissenschaftliche Beweise vollständig widerlegt werden, wie ich in diesem Video und in meinem Buch https://www.tprip.de erläutere.

Quelle Karma Singh / ExtremNews