Dr. Nicole Delépine: Die schwerwiegenden Nebenwirkungen der Covid-Impfungen

Er träumte davon, Kampfpilot zu werden, und wird im besten Fall ein Herzpatient bleiben, wenn dieser falsche Impfstoff ihn nicht in den nächsten Tagen total außer Gefecht setzt. Er träumte von einem Urlaub in Griechenland mit seiner Freundin, aber er wird nie hinfahren, denn er starb in den Stunden nach der vermeintlich „befreienden“ Injektion. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa" unter Verweis auf einen Bericht in "MPI".

Weiter berichtet das Magazin: "Wie werden all diese geimpften „jungen Leute“, die sich nach Monaten der Freiheitsberaubung endlich frei wähnen, abwechselnd eingesperrt und mehr oder weniger stark eingeschränkt, reagieren, wenn ihre schöne Freiheit durch Gefäßunfälle, sei es eines Freundes oder eines Kumpels, und durch neue Entbehrungen getrübt wird, wenn es den Demonstrationen nicht gelingt, diesen Impf-Pass der Schande hinweg zu fegen?

Das Beispiel des israelischen „Modells“ sollte sie warnen, aber wie jeder weiß, gibt es keine Nachrichten mehr, sondern nur noch Lügen im Fernsehen und von Trollen verleugnete Posts in sozialen Netzwerken.

Ein Blick in die offizielle Datenbank sollte zumindest Zweifel säen, bevor man sich diesen gentechnisch veränderten Organismus spritzen lässt.

Wenn das Ziel dieses Beitrags eine erschöpfende Übersicht über die Nebenwirkungen von Geninjektionen war, so war dieses Ziel bereits nach kurzer Zeit illusorisch geworden, weil die schweren oder schwerwiegenden Ereignisse einfach zu zahlreich sind, um einen schnellen Überblick zu ermöglichen. Deshalb werden hier nur einige wichtige Artikel zitiert.

DIE ZAHL DER GEMELDETEN NEBENWIRKUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT COVID-IMPFSTOFFEN HAT BEREITS IN WENIGEN MONATEN DIE GESAMTZAHL DER GEMELDETEN NEBENWIRKUNGEN SEIT DER EINRICHTUNG DER WHO-PHARMAKOVIGILANZ-BASIS IM JAHR 1968 FÜR DIE 15 AM MEISTEN VERBREITETEN IMPFSTOFFE ÜBERSTIEGEN[1].

Die Enzololo-Studie[2] von Anfang August berichtet über die wichtigsten Elemente der verfügbaren Pharmakovigilanz-Datenbanken und fasst sie zusammen.

„Die Pharmakovigilanz-Datenbank der WHO, VigiBase, ist nicht öffentlich zugänglich. Aber eine vereinfachte Version lautet: VigiAccess. In dieser Datenbank werden die von den offiziellen Pharmakovigilanzsystemen in mehr als 110 Ländern der Welt gemeldeten unerwünschten Ereignisse für alle existierenden Arzneimittel gesammelt und zusammengefasst.“

Auf der Homepage heißt es, dass bei jedem erfassten unerwünschten Ereignis das Medikament „verdächtigt“ wird, was aber nicht automatisch bedeutet, dass es die Ursache des Ereignisses ist. Im Allgemeinen werden schätzungsweise nur 1 bis 10 % der tatsächlichen unerwünschten Ereignisse gemeldet.

Covid-Impfstoffe: seit Dezember 2020, also im Wesentlichen im Jahr 2021, als 3,3 Milliarden Dosen an 2 Milliarden Menschen verabreicht wurden: für alle Altersgruppen, für die Covid-Impfstoffe zugelassen sind:

Die Zahl der im Zusammenhang mit Covid-Impfstoffen gemeldeten unerwünschten Ereignisse hat bereits in wenigen Monaten die Gesamtzahl der unerwünschten Ereignisse weit überschritten, die seit der Einrichtung der WHO-Pharmakovigilanz-Datenbank im Jahr 1968 für die 15 am meisten verbreiteten Impfstoffe gemeldet wurden.

Nach Angaben der WHO sind die Nebenwirkungen der Anti-Covid-Impfstoffe ungewöhnlich zahlreich: Die WHO hat bereits 1,37 Millionen Verdachtsfälle registriert, während die 15 häufigsten Impfstofffamilien in 50 Jahren weniger als 1,7 Millionen (ebenfalls Verdachtsfälle) verursacht haben.

Wie können wir leugnen, dass dies ein beunruhigendes Signal ist? Und wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass all diese aufgelisteten Impfstoffe auch an Millionen von Menschen weltweit und jedes Jahr verabreicht wurden und dass die Gesamtzahl der injizierten Covid-Impfstoffe nicht höher ist als die der verabreichten konventionellen Impfstoffe und daher nicht diesen enormen Anstieg der schweren Nebenwirkungen erklärt.

Nach Angaben von VAERS:

Die US-amerikanische VAERS-Datenbank zeigt im Detail: 9048 Todesfälle, bei denen der Verdacht besteht, dass sie durch die Covid-Impfstoffe verursacht wurden, verglichen mit dem schlimmsten Jahr aller Zeiten, in dem 605 Todesfälle als Folge eines Impfstoffs gemeldet wurden. Und 7463 Menschen, die durch unerwünschte Ereignisse behindert wurden. Dies deckt sich auch mit den Ergebnissen von EudraVigilance für Europa, wo ein Anstieg der gemeldeten Todesfälle nach der Covid-Impfung zu verzeichnen ist, der in keinem Verhältnis zu den bisherigen Erkenntnissen steht.

Die jüngsten VAERS-Daten enthalten 2 neue Berichte über Todesfälle bei Jugendlichen nach dem Covid-Impfstoff. Aus den Anfang August von der CDC veröffentlichten VAERS-Daten geht hervor, dass insgesamt 545.338 unerwünschte Ereignisse aus allen Altersgruppen im Zusammenhang mit Covid-Impfstoffen gemeldet wurden, wobei es zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 30. Juli 2021 zu 12.366 Todesfällen und 70.105 schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen kam.

Ohne die „ausländischen Meldungen“ in VAERS wurden in den USA 443.201 unerwünschte Ereignisse, darunter 5.739 Todesfälle und 35.881 schwere Unfälle, gemeldet.

In den USA waren bis zum 30. Juli 344,9 Millionen Dosen des Covid-Impfstoffs verabreicht worden:

139 Millionen Dosen des Impfstoffs von Moderna

193 Millionen Dosen von Pfizer

13 Millionen Dosen des Impfstoffs Covid von Johnson & Johnson (J&J).

Von den 5.739 Todesfällen, die bis zum 30. Juli auf dieser Grundlage in den USA gemeldet wurden, traten 13 % innerhalb von 24 Stunden nach der Impfung auf, 19 % innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung und 34 % bei Personen, die innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung Symptome entwickelten.

Diese Zahlen liegen weit unter den Schätzungen anderer Quellen, die die Zahl der direkt mit den Covid-Impfstoffen in Verbindung gebrachten Todesfälle auf 45.000 beziffern[4]. Aber wir erinnern uns noch einmal daran, dass sich diese Injektionen noch in der Phase 3 der therapeutischen Versuche mit bedingter Zulassung befinden und dass vor der „Covid-Krise“ die Erprobung eines neuen Medikaments stets nach höchstens ein paar Dutzend Todesfällen eingestellt wurde (Vogelgrippe nach 26 Todesfällen, H1N1 nach fünfzig Todesfällen usw.). Die Tausenden von unbestreitbaren Todesfällen in der ganzen Welt hätten diese Experimente sofort stoppen müssen, wenn es sich wirklich um eine medizinische Angelegenheit handeln würde.

In Bezug auf Kinder im Alter von 12 bis 17 Jahren

Die US-Daten dieser Woche für die 12- bis 17-Jährigen zeigen insgesamt 15.741 unerwünschte Ereignisse, von denen 947 als schwerwiegend eingestuft wurden und 18 Todesfälle gemeldet wurden. Zwei der neun Todesfälle waren Selbstmorde.

„Zu den jüngsten gemeldeten Todesfällen gehören ein 15-jähriger Junge (VAERS ID. 1498080), der zuvor mit Covid geimpft worden war, bei dem im Mai 2021 eine Kardiomyopathie diagnostiziert wurde und der vier Tage nach der Verabreichung seiner zweiten Dosis des Impfstoffs von Pfizer am 18. Juni starb, als er auf dem Fußballplatz kollabierte und eine ventrikuläre Tachykardie erlitt, sowie ein 13-jähriges Mädchen (VAERS ID. 1.505.250), die an einer Herzerkrankung starb, nachdem sie die erste Dosis von Pfizer erhalten hatte.“

Zu den weiteren Todesfällen gehörten zwei 13-jährige Jungen (VAERS ID. 1.406.840 und 1.431.289), die zwei Tage nach der Verabreichung des Impfstoffs von Pfizer starben; ein 13-jähriger Junge, der nach der Verabreichung von Moderna starb (VAERS ID. 1.463.061), drei 15-Jährige (VAERS ID. 1.187.918, 1.382.906 und 1.242.573), fünf 16-Jährige (VAERS ID. 1.420.630, 1.466.009, 1.225.942, 1.475.434 und 1.386.841) und drei 17-Jährige (VAERS ID. 1.199.455, 1.388.042 und 1.420.762).

2.323 Fälle von Anaphylaxie wurden bei 12- bis 17-Jährigen gemeldet, von denen 99 % auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.

406 Fälle von Myokarditis und Perikarditis (Herzmuskelentzündung), von denen 402 auf den Impfstoff von Pfizer zurückzuführen sind.

77 Berichte über Blutgerinnungsstörungen, wobei alle Fälle auf Pfizer zurückzuführen sind.

DENKEN SIE DARAN, DASS KINDER NICHT DURCH COVID GEFÄHRDET SIND:

ES GIBT KEINE TODESFÄLLE VON KINDERN ODER JUGENDLICHEN OHNE KOMORBIDITÄTSURSACHEN

Wo liegt der Nutzen im Vergleich zu dem unbestreitbaren Risiko der Injektion?

Nach Angaben der CDC sind die Zahlen vergleichbar[5]

Eine von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) veröffentlichte Studie ergab, dass bei Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren 9.246 unerwünschte Ereignisse gemeldet wurden, darunter 863 schwerwiegende Ereignisse, 14 Todesfälle und 397 Berichte über Myokarditis.

Die CDC bestätigte, dass fast 400 Kinder im Alter von 12 bis 17 Jahren nach der Verabreichung des Impfstoffs von Pfizer/BioNTech eine Herzentzündung erlitten hatten.

Die CDC-Studie umfasst auch 14 Berichte über Todesfälle nach der Impfung bei Jugendlichen. Von den Todesopfern waren vier zwischen 12 und 15 Jahre alt, und 10 waren 16- bis 17-Jährige.

Zu den von der CDC überprüften Todesfällen gehörten zwei Berichte über Lungenembolien, zwei Selbstmorde, zwei intrakranielle Blutungen, ein Bericht über Herzversagen und eine seltene Blutkrankheit[6].

Letzten Monat berichtete The Defender über einen 13-jährigen Jungen, der einem vorläufigen Autopsiebericht zufolge drei Tage nach Erhalt seiner zweiten Dosis des Impfstoffs von Pfizer an einer Herzmuskelentzündung starb.

Die Gesundheitsbehörden von Michigan meldeten den Tod des 13-Jährigen der CDC, die eine Untersuchung einleitete. Es ist nicht bekannt, ob der Tod des Jungen zu den sechs Personen gehört, die von der CDC noch untersucht werden.

Weltweite Ergebnisse für die 12- bis 17-Jährigen

Laut der CDC-Studie[7] hatten bis zum 16. Juli etwa 8,9 Millionen US-Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren den Impfstoff von Pfizer-BioNTech erhalten. VAERS erhielt von Pfizer-BioNTech in dieser Altersgruppe 9.246 Meldungen nach der Impfung – 90,7 % davon betrafen nicht schwerwiegende Nebenwirkungen und 9,3 % schwerwiegende Nebenwirkungen, einschließlich Myokarditis (4,3 % oder 397 Meldungen).

Die CDC untersuchte auch unerwünschte Ereignisse in der Altersgruppe der 12- bis 17-Jährigen, die im gleichen Zeitraum an V‑safe, ein von der CDC und privaten Partnern kontrolliertes Smartphone-basiertes Sicherheitsüberwachungssystem, gemeldet wurden.

Der Studie zufolge nahmen 129.000 US-Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren nach der Impfung mit Pfizer BioNTech an V‑safe teil. Sie berichteten über lokale (63,4 %) und systemische (48,9 %) Reaktionen mit einer ähnlichen Häufigkeit wie in den klinischen Studien vor der Zulassung. Systemische Reaktionen traten häufiger nach der zweiten Dosis auf.

In der Studie wurde berichtet, dass eine kleine Zahl von V‑safe-Teilnehmern nach der Impfung ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Da V‑safe jedoch den Grund für die Einlieferung ins Krankenhaus nicht aufzeichnet, ist es nicht möglich festzustellen, ob die Einlieferung ins Krankenhaus mit der Impfung zusammenhing. Obwohl von der CDC durchgeführt, sind die V‑safe-Daten nicht öffentlich zugänglich.

Häufigste Reaktionen im Zusammenhang mit Myokarditis

Obwohl die CDC-Studie keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen den Todesfällen in der Altersgruppe der 12- bis 17-Jährigen und der Herzentzündung herstellte, stellte sie fest, dass zu den am häufigsten gemeldeten schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen in dieser Altersgruppe Brustschmerzen, erhöhte Troponinwerte,[8] Myokarditis, erhöhtes c‑reaktives Protein und negative SARS-CoV-2-Testergebnisse gehörten. Nach Angaben der CDC stimmten die Ergebnisse mit der Diagnose einer Myokarditis überein, einer Entzündung des Herzmuskels, die zu Herzrhythmusstörungen und zum Tod führen kann.

Nach Angaben von Forschern der National Organization for Rare Diseases kann Myokarditis durch Infektionen ausgelöst werden, aber „am häufigsten ist Myokarditis das Ergebnis einer Immunreaktion des Körpers auf eine anfängliche Herzschädigung. Nach Angaben der Mayo Clinic kann eine schwere Myokarditis den Herzmuskel dauerhaft schädigen, was zu einem dauerhaften Herzversagen führen kann.

FDA BERICHTET ÜBER ERHÖHTES RISIKO VON MYOKARDITIS UND PERIKARDITIS AUF FAKTENBLÄTTERN VON PFIZER

Am 25. Juni fügte die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) den Informationsblättern für Patienten und Anbieter der Covid-Impfstoffe von Pfizer und Moderna eine Warnung hinzu, die auf ein erhöhtes Risiko für Myokarditis und Perikarditis nach der Impfung hinweist. In den Warnhinweisen heißt es, dass Berichte über Nebenwirkungen auf ein erhöhtes Risiko für Myokarditis und Perikarditis hinweisen, insbesondere nach der zweiten Dosis und bei Auftreten der Symptome innerhalb weniger Tage nach der Impfung.

Die FDA-Aktualisierung folgte auf eine Überprüfung der Informationen und eine Diskussion auf der ACIP-Sitzung[9] am 23. Juni, auf der der Ausschuss 1.200 Fälle von Herzentzündungen bei 16- bis 24-Jährigen feststellte und erklärte, dass mRNA-Covid-Impfstoffe mit einem Warnhinweis versehen werden sollten.

Die Gesundheitsbehörden haben erklärt, dass die Vorteile einer Covid-Impfung die Risiken immer überwiegen. Ärzte und andere öffentliche Kommentatoren warfen der CDC auf der Tagung vor, das Risiko von Covid für junge Menschen zu übertreiben und das Risiko von Impfstoffen herunterzuspielen.

Pfizer und sein Impfstoffpartner BioNTech haben im Mai bei der FDA einen Antrag auf vollständige FDA-Zulassung ihres Impfstoffs Covid eingereicht. Pfizer war der erste Hersteller von Covid-Impfstoffen in den USA, der eine vollständige Zulassung beantragte.

BESORGNISERREGENDE UNFÄLLE BEI JUNGEN IMPFSTOFFEN: SELBSTMORDE UND VERHALTENSSTÖRUNGEN

Jüngste VAERS-Daten über mit Covid geimpfte Jugendliche zeigen auch psychiatrische Serienstörungen: Selbstmord, Selbstmordversuche – Selbstmordgedanken, gefährlich veränderte psychische Zustandsänderungen/Psychosen bei Jugendlichen ohne psychische Vorerkrankungen.

Es gibt einige Beschreibungen auf Twitter: Ein 17-Jähriger aus Ohio starb 4 Tage nach der Injektion durch Selbstmord. Ein weiterer 17-Jähriger aus Michigan starb 8 Tage nach der Impfung durch Selbstmord mit einer Pistole. Ein 17-jähriger Junge in Iowa unternahm zwei Selbstmordversuche, die 10 Tage nach der verhängnisvollen Injektion begannen.

„Er sagte, es war, als ob ein Schalter in seinem Kopf umgelegt worden wäre. Seine Depressionen und Angstzustände wurden schlimmer. Er hat eine Woche lang nichts gegessen…“

Ihm war immer noch übel zumute. Er ist in Therapie. Seine Mutter sagte, er sei seit der Impfung nicht mehr derselbe.

Ein 15-jähriges Mädchen in Georgia, das gesund war und keine psychischen Erkrankungen aufwies, dekompensierte 14 Tage nach der zweiten Dosis. Sie wurde „desorientiert, barfuß und mitten in der Nacht in der Nachbarschaft gefunden“. Drogentests und medizinische Untersuchungen waren alle negativ.

Andere Aussagen werden von @AMcA32449832[10] auf Twitter beschrieben.

FRUCHTBARKEIT UND PSEUDO-IMPFUNG

Seit einigen Monaten weisen Genetiker auf die erheblichen Risiken dieser Injektionen für die Fruchtbarkeit hin, da das berühmte Spike-Protein, das wir durch den „Impfstoff“ herstellen, die Eierstöcke und Hoden angreift.

Coronavirus-Impfstoffe greifen die Plazenta und die Fruchtbarkeit an, weshalb Dr. Yeadon den Frauen dringend rät, sie abzulehnen.[11]

„Wolfgang Wodarg und Michael Yeadon erklären, dass der neue Impfstoff eine Substanz enthält, die der Substanz ähnelt, die der Körper einer Frau produziert, wenn sie ein Kind erwartet (Syncitin 1), und die in der Mutter zur Herstellung der Plazenta verwendet wird, die das Baby ernährt.

Es ist daher möglich, dass die Antikörper der geimpften Frau (Antikörper, die auf die Zerstörung des Virus programmiert sind) das Syncytin‑1 des Virusstücks mit dem Syncytin‑1 verwechseln, das der Körper der Frau in Vorbereitung auf die Schwangerschaft produziert, und so die Bildung der Plazenta verhindern.

Die mRNA-Impfstoffe würden daher als permanentes Abtreibungsmittel wirken, da das Fehlen der Plazenta den menschlichen Embryo verhungern ließe, aber seine Zeugung nicht verhindern würde.“

Daher kann eine Massenimpfung eine „Massensterilisation“ bedeuten…[12]

Eine mögliche Komplikation, die umso unerträglicher ist, als Frauen im gebärfähigen Alter ohne besondere Vorgeschichte durch Covid nicht gefährdet sind. Es wäre wichtig, dass sie in jedem Fall angemessen über dieses Risiko informiert werden.

ANTICOVIDE IMPFSTOFFE, SPIKE-PROTEINE UND IHRE KARDIOVASKULÄREN KOMPLIKATIONEN: Schlaganfall, Infarkt, Verlust des kohärenten Gedächtnisses bei älteren Menschen, Verhaltensstörungen bei jungen Menschen usw.

„Das Spike-Protein ist ein pathogenes Protein. Es ist ein Toxin. Es kann in unserem Körper Schäden verursachen, wenn es in den Blutkreislauf gelangt.

Die mRNA gelangt in den Blutkreislauf und reichert sich in verschiedenen Organen an, vor allem in der Milz, dem Knochenmark, der Leber, den Nebennieren und bei Frauen in den Eierstöcken. Das Spike-Protein gelangt auch in Herz, Gehirn und Lunge, wo Blutungen und/oder Blutgerinnsel auftreten können, und wird mit der Muttermilch ausgeschieden.“

Dr. Byram Bride

Sobald das Spike-Protein in Ihren Blutkreislauf gelangt ist, bindet es sich an die Rezeptoren der Blutplättchen und an die Zellen, die Ihre Blutgefäße auskleiden. Wie Bridle erklärt, können in diesem Fall mehrere Dinge passieren:

1. Die Blutplättchen können sich verklumpen. Blutplättchen oder Thrombozyten sind spezialisierte Zellen im Blut, die Blutungen stoppen. Wenn die Blutgefäße beschädigt sind, verklumpen sie und bilden ein Blutgerinnsel. Deshalb haben wir Gerinnungsstörungen sowohl im Zusammenhang mit [SARS-CoV‑2 von] Covid-19 als auch mit Impfstoffen festgestellt.

2. Es kann abnormale Blutungen verursachen (insbesondere Menstruationsstörungen bei geimpften Frauen oder nahen Verwandten von geimpften Frauen, die das Spike-Protein bekommen haben)

3. Im Herzen kann es Herzprobleme verursachen

4. Im Gehirn kann es neurologische Schäden verursachen

Wichtig ist, dass Personen, die gegen Covid-19 geimpft wurden, kein Blut spenden sollten, da sowohl der Impfstoff als auch das Spike-Protein übertragen werden. Bei schwachen Patienten, die das Blut erhalten, können die Schäden tödlich sein[13][14].

Wir können hier nicht alle Unfälle aufzählen, die mit diesen Gerinnungsstörungen und den daraus resultierenden Thromben zusammenhängen, die nach einigen Angaben auf 60 % der MRT-Aufnahmen des Gehirns von geimpften Personen zu sehen sind. Sie sind daher gefährdet, und es wird empfohlen, dass geimpfte Personen von ihrem Arzt alle 15 Tage eine Dimerenkontrolle durchführen lassen und bei hohen Dimeren ein MRT des Gehirns und eine Herzuntersuchung vornehmen lassen. Die Vorbeugung dieser Schlaganfälle sollte mit Ihrem Arzt besprochen werden, möglicherweise durch eine geringe Dosis Aspirin von Fall zu Fall, abhängig von Ihren anderen Behandlungen usw., jedoch nicht blindlings.

Abschließend möchte ich noch auf die Besorgnis der Onkologen angesichts der Vermehrung neuer Krebserkrankungen und der Rückfälle, auch bei Patienten, die sich seit langem in Remission befinden, hinweisen. Dieses Thema sowie das Auftreten von neurodegenerativen Erkrankungen bei geimpften Patienten muss unbedingt im Auge behalten werden. Die Geschichte ist noch lange nicht geschrieben.

DIE IMPFUNG IST NICHT NUR NUTZLOS, SONDERN TÖDLICH

Und doch schützen diese Pseudo-Impfstoffe weder die Geimpften noch die anderen. Sehen Sie sich die Freilandversuche in Israel und Großbritannien an.

In Israel, haben 85–90% der aktuellen Krankenhausaufenthalte unter den Geimpften 2 Dosen erhalten. 95% der Patienten, die wegen einer schweren Form von Covid-19 ins Krankenhaus kommen, sind geimpft!

In Großbritannien heißt es in einem Bericht von Public Health England, dass von den 257 Personen, die zwischen dem 1. Februar und dem 21. Juni an Covid starben, 163 bereits mindestens eine Dosis des Impfstoffs erhalten hatten, was etwa 63,4 % entspricht.

DAS HEILMITTEL GEGEN IMPFSTOFFHYSTERIE UND ‑WAHN? DIE MENSCHEN

Die friedlichen Proteste der Bevölkerung gegen den obligatorischen Impfpass, der so viele junge Menschen und Berufstätige in die Gefahren einer für sie unnötigen Impfung gelockt hat, müssen verstärkt werden.

Der Widerstand gegen den Impfpass wird dann wirksam sein, wenn er breitflächig geteilt wird. Die vielen Fotos von leeren Cafés usw. lassen hoffen, dass der Boykott des Impfüasses und die freiheitsfeindlichen Maßnahmen bei uns in Frankreich die gleiche Wirkung haben werden wie in Russland, wo der Boykott innerhalb von drei Wochen aufflog und von massiven Beschwerden bei den Behörden begleitet wurde[16].

[1] www.businessbourse.com/2021/08/03/dr-eric-menat-je-nai-jamais-vu-une-augmentation-aussi-importante-des-effets-secondaires-officiels-plus-de-100-fois-quavec-tous-les-autres-vaccins-reunis/

[2] blogs.mediapart.fr/enzo-lolo/blog/120721/Covid-19-les-vaccinsvu-travers-la-pharmacovigilance

Covid-19 – Impfstoffe mit den Augen der WHO gesehen 12 Jul 2021 Von Enzo Lolo – Mediapart fr Untersuchung der weltweiten Pharmakovigilanzdaten der WHO.

Mediapart hat das Dokument zensiert, wie der Autor enzololo am 5. August schreibt: „Es ist schon fast eine Anekdote in der Landschaft, aber Mediapart hat gerade meinen Beitrag von vor ein paar Tagen „Vaccines seen through the WHO’s pharmacovigilance“ (den ich anhänge) gelöscht. Am beschämendsten ist, dass sie sich mit diesem triefenden Unsinn, gemischt mit intellektueller Unehrlichkeit, rechtfertigen:

factandfurious.com/fact-checking/non-les-effets-indesirables-des-vaccins-covid19-ne-sont-pas-dix-fois-superieurs-aux-autres-vaccins “

[3] Die Daten stammen direkt aus Berichten, die an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), das wichtigste von der Regierung finanzierte System zur Meldung von Impfstoffnebenwirkungen in den USA, übermittelt wurden.

Jeden Freitag veröffentlicht VAERS alle bis zu einem bestimmten Datum eingegangenen Meldungen über Impfstoffzwischenfälle, in der Regel etwa eine Woche vor dem Beratungstermin. Die bei VAERS eingereichten Meldungen erfordern weitere Untersuchungen, bevor ein kausaler Zusammenhang bestätigt werden kann.

[4] leohohmann.com/2021/06/21/behind-the-vaccine-veil-doctor-cites-whistleblowers-inside-cdc-who-claim-injections-have-already-killed-50000-americans/

[5] Insgesamt untersuchte die CDC-Studie unerwünschte Ereignisse bei 12- bis 17-Jährigen, die zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 16. Juli 2021 an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) gemeldet wurden. VAERS ist das wichtigste von der Regierung finanzierte System zur Meldung von Impfstoffnebenwirkungen in den Vereinigten Staaten.

[6] Die korrespondierende CDC-Autorin Anne M. Hause, Ph.D., erklärte:

„Die Eindrücke hinsichtlich der Todesursache ergaben kein Muster, das auf einen kausalen Zusammenhang mit der Impfung hindeutet; die Todesursache einiger Verstorbener steht jedoch noch aus, bis zusätzliche Informationen vorliegen.

Alle Todesfälle wurden von CDC-Ärzten untersucht, und bei sechs Todesfällen steht eine weitere Analyse noch aus. Bei keinem der gemeldeten Todesfälle wurde festgestellt, dass er durch eine Herzentzündung verursacht wurde.“

[7] CDC-Studie über 12- bis 17-Jährige, die Pfizer-Impfstoff erhielten: 397 Berichte über Herzentzündungen, 14 Todesfälle – Children’s Health Defense (childrenshealthdefense.org)

[8] Enzym, das bei Verdacht auf Herzinfarkt zur Bestätigung der Diagnose verabreicht wird.

[9] Beratender Ausschuss für Immunisierungspraktiken.

Der Beratende Ausschuss für Impfpraktiken (Advisory Committee on Immunization Practices, ACIP) ist ein Ausschuss der US-amerikanischen Zentren für Seuchenkontrolle und ‑prävention (CDC), der Ratschläge zur wirksamen Bekämpfung von durch Impfung vermeidbaren Krankheiten in der US-amerikanischen Zivilbevölkerung erteilt.

[10] 1. August 2021 Tweet: 18-jähriger Junge aus West Virginia – gesund, Psychose entwickelte sich 4 Tage nach der Impfung und erforderte 27 Tage Krankenhausaufenthalt

[11] 7. August 2021 Coronavirus-Impfstoffe greifen Plazenta und Fruchtbarkeit an, Dr. Yeadon fordert Frauen auf, sie abzulehnen | Digital Dawn

[12] 10 gute Gründe, den Covid-Impfstoff abzulehnen – Zusammenfassung. (wordpress.com)

[13] Forscher: ‚Wir haben einen großen Fehler gemacht‘ beim Covid-19-Impfstoff + Die Beweislast liegt bei Big Pharma…“ 27. Juli 2021 von mirastnews in Europa/Von Dr. Joseph Mercola

[14] Der emeritierte Arzt Sucharit BHAKDI, der die Gerinnungsphänomene nach der Impfung klar erklärt.

odysee.com/@reseau-influence:a/Message-urgent-DR-Sucharit-Bhakdi-et-le-changement-de-narratif- (covid19) – (post%C3%A9-by-Dr-Perronne) – (1): 7?src=embed

[15] vigilance-pandemie.info/2021/08/09/israel-vaccines-hospitalises/ vollständig lesen, wenn Sie verstehen wollen, was mit uns geschieht

[16] 2 Millionen Beschwerden in 3 Wochen und ein Sieg! – Boris Karpov (tvs24.ru)

„Sie müssen wissen, dass die russische Regierung in den letzten 10 Jahren sehr effiziente Online-Dienste entwickelt hat. Möchten Sie an den FSB (Geheimdienst) schreiben? An den Staatsanwalt? An den Steuereintreiber? Einem Minister? Sie können es online tun! Garantierte Antwort innerhalb von 10 Tagen! Die Anwälte bereiten daher „Standard“-Beschwerdebriefe gegen den Moskauer Bürgermeister vor, die an alle Verwaltungen gerichtet sind. Denn natürlich sind die Maßnahmen völlig illegal und verstoßen gegen alle Vorschriften und die Verfassung!

Ein Sprecher der Moskauer Prokuratur sagt, dass dort täglich durchschnittlich 5.000 Beschwerden eingehen. Und die Leute schreiben an den FSB, um den Bürgermeister des „Verrats“ zu beschuldigen, an das Arbeitsministerium, um sich über die Verletzung des Arbeitsgesetzes zu beschweren, usw. usw. Es ist eine echte Flutwelle.“

Datenbasis: MPI

Quelle: Unser Mitteleuropa