Frankreich: Pharmakologische Zentren werden mit Berichte über Impfstoff-Nebenwirkungen überschwemmt

Während die politischen Behörden darüber nachdenken, die Covid-Impfung sogar für Kinder zur Pflicht zu machen, werden die pharmakologischen Zentren mit Berichten über unerwünschte Nebenwirkungen der neuen mRNA-Impfstoffe überschwemmt. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa" unter Verweis auf einen bericht in "MPI".

Weiter berichtet das Magazin: "Im April veröffentlichte die französische Tageszeitung Ouest-France, die niemand verdächtigen kann, nicht ganz auf der redaktionellen Linie der Gutmenschen zu liegen, einen Artikel, in dem von einer „Flut“ von unerwünschten Nebenwirkungen berichtet wurde: „Die Berichte über unerwünschte Nebenwirkungen von Anti-Covid-19-Impfstoffen vervielfachen sich, und das regionale Pharmakovigilanzzentrum (CRPV) in Tours sieht sich mit einem Anstieg seiner Tätigkeit konfrontiert.



Angesichts der Situation wurden Patienten und Ärzte gebeten, nicht alles zu melden, um die schwerwiegendsten Meldungen priorisieren zu können“, betonte die Zeitung: „Ende März hatte das regionale Pharmakovigilanzzentrum in Tours (Präfektur Indre-et-Loire) bereits das Äquivalent seiner gesamten Tätigkeit im Jahr 2020 durchgeführt. Wie das France 3 Centre Val-de-Loire berichtet, haben die Berichte über die unerwünschten Nebenwirkungen der Anti-Covid-19-Impfstoffe, insbesondere diejenigen, die AstraZeneca betreffen, die Zahl der Fälle explodieren lassen. “

Seit Januar, so heißt es in dem Artikel, hat das Zentrum „1.400 Meldungen erhalten, manchmal mehr als 200 in einer Woche. Ein Phänomen, auf das es nicht vorbereitet war. “

Ende Mai war es die regionale Tageszeitung Le Populaire du Centre, ebenso „politisch korrekt“ wie Ouest-France, die titelte: „Covid-19-Impfstoffe: etwa 4.000 Meldungen von Nebenwirkungen im Limousin“.

Auch hier ist das regionale Pharmakovigilanzzentrum mit einer Vervielfachung von Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der Anti-Kokken-Impfung überfordert: „Seit Anfang 2021, so können wir in den Spalten des Populaire lesen, ist es ein noch nie dagewesener Zustrom für das regionale Zentrum der Pharmakovigilanz von Limoges, das alle Berichte über unerwünschte Nebenwirkungen von Medikamenten sammelt. Darunter auch einer der 34 französischen Fälle von atypischer Thrombose, die mit der Injektion des Impfstoffs von AstraZeneca in Verbindung gebracht werden.“



„Das regionale Zentrum für Pharmakovigilanz (CRPV), so die Zeitung, wird von den Meldungen nach der Covid-19-Impfung s eit letztem Januar überwältigt. Genauer gesagt 4.000 in viereinhalb Monaten (von 283.000 Personen, die eine oder zwei Dosen des Impfstoffs im Limousin erhalten haben): ein Rekord für diese Struktur, die Meldungen über unerwünschte Arzneimittelwirkungen sammelt und ihre Beobachtungen an die Nationale Agentur für Arzneimittelsicherheit, die ANSM, schickt.

„“In normalen Zeiten erhalten wir etwa 1.200 Meldungen pro Jahr, davon kaum zehn für klassische Impfstoffe“, vergleicht Professor Marie-Laure Laroche, die Leiterin des Zentrums. “

Über die gesammelten Informationen erfahren wir, dass „von den 4.000 Meldungen das CRPV 1.200 in die Datenbank eintragen konnte und 400 weitere auf ihre Registrierung warten. Es hat noch mehr als die Hälfte zu erledigen. „Ernster ist,“ so unterstreicht der Populaire, dass „25 % der Erklärungen“ „schwerwiegende Nebenwirkungen“ betreffen:

„Hier betrifft ein Viertel der 1.600 bereits berücksichtigten Meldungen sogenannte „schwerwiegende“ Nebenwirkungen. Ein ähnlicher Anteil wie auf nationaler Ebene.“

„Unter den bemerkenswerten unerwünschten Nebenwirkungen hat das CRPV von Limoges insbesondere einen der 34 Fälle von Thrombose atypischer Lokalisation (zerebral, intestinal) in Frankreich registriert, die auf den Impfstoff von AstraZeneca zurückzuführen sind und zu 11 Todesfällen geführt haben.“

Aber neben der Thrombose werden in dem Artikel auch andere behindernde Nebenwirkungen aufgeführt:

„Neben diesem auffälligen Fall gehören Tachykardie, Gürtelrose, Bluthochdruck, Gesichtslähmung, Urtikaria zu den weiteren Folgen, die nicht in den Packungsbeilagen aufgeführt sind.“

In der Region Toulouse machte die Lokalzeitung Le Journal Toulousain am 25. Mai die gleiche Beobachtung in Bezug auf die Covid-Impfstoffe: „Die Meldungen über unerwünschte Nebenwirkungen explodieren. Das regionale Pharmakovigilanzzentrum von Toulouse, das alle Meldungen über unerwünschte Nebenwirkungen von Arzneimitteln sammelt, verzeichnet seit Januar fünfmal mehr Meldungen als in normalen Zeiten.“

Der Artikel ist im Wesentlichen ein Copy-and-Paste der beiden vorherigen:

„4000 Meldungen für die ersten vier Monate des Jahres 2021 beim Regionalen Pharmakovigilanz-Zentrum (CRPV) in Toulouse, das Meldungen über unerwünschte Nebenwirkungen von Arzneimitteln sammelt, bevor es seine Beobachtungen an die Nationale Agentur für Arzneimittelsicherheit (ANSM) meldet.

„Der Anstieg ist beträchtlich, er ist fünfmal höher als im letzten Jahr zum gleichen Zeitpunkt. Wir sind schon in normalen Zeiten überfordert. In diesem Fall könnten wir genauso gut sagen, dass wir noch mehr überfordert sind und das mit den gleichen Ressourcen“, sagt Professor Jean-Louis Montastruc, Direktor des CRPV und Mitglied der Nationalen Akademie für Medizin. (…) Normalerweise verzeichnet die dem Universitätsklinikum Toulouse angeschlossene Struktur durchschnittlich 2100 Meldungen pro Jahr. Davon ist ein winziger Teil mit klassischen Impfstoffen verbunden. Offensichtlich ist die Impfkampagne gegen Covid-19 die Ursache für diesen spektakulären Anstieg.“

Unter den Berichten identifiziert das Toulouse-Zentrum ungefähr die gleichen Nebenwirkungen wie in anderen Regionen: „Unter den schwerwiegenden Berichten“, heißt es in dem Artikel, „musste das CRPV daher Fälle von Hämophilie, Herzinfarkten, arterieller Hypertonie oder sogar Gesichtslähmungen untersuchen. „Das große Novum speziell bei der Impfkampagne sind natürlich die viel diskutierten Fälle von Venenthrombosen“, ergänzt der Experte für Pharmakologie. (…) Da der Impfstoff von Pfizer am häufigsten verschrieben wird, ist er der Ursprung der meisten Meldungen, weit vor AstraZeneca, dann Moderna und schließlich Janssen, dem letzten in Frankreich zugelassenen Impfstoff.“

Doch diese erhebliche Zunahme von Berichten über Nebenwirkungen, von denen viele schwerwiegend sind, scheint die Ärzte, den wissenschaftlichen Rat und die Regierung, die sich weiterhin für die Impfung für alle einsetzen, nicht zur Vernunft zu bringen. Sie treten weiterhin ein für eine maßlose Impfpropaganda, die Zwangsmaßnahmen, Schuldzuweisungen an Skeptiker oder Widerspenstige, Dämonisierung abweichender Stimmen, Aufrechterhaltung von Angst und sozialem Abstieg miteinander mischt…Aber eines Tages wird die Geschichte über sie richten."

Quelle: Unser Mitteleuropa