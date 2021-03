Covid-Impfstoff von Pfizer: Zunahme von unerwünschten Nebenwirkungen

Während Medien und Politiker die guten Ergebnisse des Pfizer-Covid-Impfstoffs anpreisen, zeigen die Daten von Eudra Vigilance das Gegenteil: Die für den Impfstoff von Pfizer / BioNtech gemeldeten unerwünschten Nebenwirkungen sprechen für sich: von 78.305 unerwünschten Nebenwirkungen traten 63.897 in der Altersgruppe der 18–64-Jährigen auf. Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa" unter Verweis auf verschiedene Medienberichte.

Weiter schreibt das Magazin: "Es ist erstaunlich“, so ein Journalist der italienischen Tageszeitung La Nuova Bussola Quotidianna (NBQ), „wie die italienischen Medien versuchen, diese Informationen herunterzuspielen, indem sie sie einfach als von Impfgegnern heraufbeschworene „Verdächtigungen“ definieren. Aber es handelt sich gar nicht um eine „Anti-Impfungs-Kampagne“, sondern um die Umsetzung einer strengen Überwachungspraxis zum Wohle der Menschen.“

Eudra Vigilance, die europäische Datenbank für die Verwaltung und Analyse von Meldungen über Nebenwirkungen zugelassener Arzneimittel, hat den Bericht über die in Europa festgestellten Nebenwirkungen des Impfstoffs Covid von Pfizer / BioNtech mit Stand vom 27. Februar 2021 aktualisiert: Pfizer Covid Vaccine: Aktualisierte Daten zu unerwünschten Nebenwirkungen nach Verabreichung des Impfstoffs in Europa, Stand: 27. Februar 2021.

Die Daten sprechen für sich: 78.305 unerwünschte Nebenwirkungen wurden gemeldet, davon 63.897 in der Altersgruppe von 18 bis 64 Jahren. Dabei handelt es sich offensichtlich um jene Altersgruppe, die sich hauptsächlich aus medizinischem Fachpersonal zusammensetzt, das mit 65.135 Fällen das erste Ziel der Impfkampagne war. Der Staat mit den meisten unerwünschten Nebenwirkungen ist Italien mit 27 917 Fällen, von denen 23 082 Fälle als „schwerwiegend“ eingestuft wurden.

Zu den am häufigsten gemeldeten Reaktionen gehören Störungen allgemeiner Art mit 54.817 Fällen, darunter 14.334 schwerwiegende, gefolgt von Störungen des Nervensystems mit 34.061 Fällen, darunter 10.997 schwerwiegende, Störungen des Bewegungsapparates und des kognitiven Systems mit 28.030 Fällen, darunter 6.741 schwerwiegende, und Magen-Darm-Störungen mit 17.540 Fällen, darunter 6.176 schwerwiegende.

Unter den 78.305 unerwünschten Nebenwirkungen im Zusammenhang mit dem Covid-Impfstoff von Pfizer befinden sich auch 477 Fälle von neurologischen Erkrankungen, die sich durch Lähmungen manifestieren.

Diese Daten zu Nebenwirkungen nach der Impfung bestätigen die ersten Daten, die bereits in Großbritannien berichtet wurden, sowie die Angaben der italienischen Arzneimittelbehörde selbst.

Die NBQ weist darauf hin: „Dies sind wichtige Daten, die aus einer Aktivität der Gesundheitsüberwachung stammen, die als Pharmaco Vigilance bekannt ist. Wachsamkeit und Überwachung sind eine Form des Schutzes für diejenigen, die Arzneimittel konsumieren, aber auch für diejenigen, die sie herstellen. Die Qualität eines Produktes ist entscheidend, ebenso wie seine Wirksamkeit und Sicherheit. Die Untersuchung und Bewertung der Nebenwirkungen eines pharmazeutischen Produktes ist eine wichtige Aufgabe, die seit vielen Jahren durchgeführt wird.

„Es ist daher ziemlich überraschend, dass die italienischen Medien versucht haben, diese Information herunterzuspielen, indem sie sie einfach als „Verdacht“ definierten und diejenigen, die versucht haben, eine Diskussion über diese Daten zu starten, mit dem üblichen Epitheton „no vax“ zu belegen. Stellen Sie sich vor, in einem Monat hätte ein beliebiges Produkt, etwa eine Fleischkonserve, etwa 80.000 unerwünschte Wirkungen verursacht, dermatologische, vaskuläre oder neurologische. Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, was mit diesem Produkt passiert wäre. Es ist nicht schwer, sich die berechtigten Beschwerden der Verbraucher und darauf folgende journalistische Untersuchungen vorzustellen.

„Über diese unerwünschten Nebenwirkungen nach der Impfung ist Diskussion hingegen unerwünscht, im Gegenteil: wir sollten sie, quasi mit stiller Resignation, akzeptieren! Einige könnten sogar argumentieren, dass dies ein kleiner Preis für das Allgemeinwohl sei. Es handle sich um einen normalen Kollateralschaden, der durch den laufenden Kampf gegen Covid verursacht wird. “

Die NBQ erinnert uns jedoch daran: „Einer der Aspekte der Impfung, der Fachleute – angefangen bei den Pharmafirmen selbst – immer beunruhigt hat, ist der der Nebenwirkungen. Nicht umsonst haben dieselben Firmen in der Vergangenheit bestimmte Chargen von Impfstoffen vom Markt genommen, nachdem ihre eigenen, für die Qualitätskontrolle und Sicherheit zuständigen Bereiche davor gewarnt hatten. Eine Tatsache, die denjenigen zu denken geben sollte, die behaupten, dass Impfungen absolut harmlose Praktiken seien, die keine Nebenwirkungen hätten.

„Bekanntlich gibt es im zivilen Bereich viele Hinweise auf Impfschäden, die teilweise sogar rechtlich anerkannt sind, und wissenschaftliche Studien haben die Risiken von Impfungen mit bestimmten Impfstoffen dokumentiert. Unerwünschte Wirkungen können aufgrund der in den Impfstoffen enthaltenen Komponenten, aufgrund der Menge der gleichzeitig verabreichten Impfstoffe und aufgrund des zeitlichen Abstands zwischen den verabreichten Dosen auftreten. In Italien gibt es Hunderte von Menschen, die über Fälle von irreversiblen Schäden aufgrund von Impfungen berichtet haben und die die gesetzlich vorgeschriebene Entschädigung erhalten haben.

„Und hierbei geht es um „traditionelle“ Impfstoffen, die mit lange erprobten Methoden hergestellt werden. Umso mehr ist es notwendig, die derzeit für die Impfkampagne verwendeten Produkte sorgfältig zu überwachen. Sie gehören zu einer völlig neuen Klasse von Medikamenten, die die mRNA-Technologie nutzen, eine Technik, die so speziell ist, dass es sich eigentlich gar nicht um Impfstoffe, sondern um Gentherapien handelt. […]

„All dies sollte uns dazu veranlassen, Impfpraktiken sorgfältig und vorsichtig zu betrachten, … strenge Überwachungspraktiken zum Wohle der Menschen einzuführen und auch herauszufinden, welche von der Fülle der entwickelten und in der Entwicklung befindlichen Impfstoffe die besten, sichersten und wirksamsten sind. Und dazu ist es auch notwendig, dass wir versuchen, die Ursache für all diese unerwünschten Nebenwirkungen so schnell wie möglich zu finden.“

Eine kluge Haltung, die weit entfernt ist von der Covid-Impfstoff-Wut, die die Europäische Union und die derzeitigen europäischen Regierungen antreibt: Sie drängen auf eine Impfung für alle mit diesen neuen Gentherapien, die in Rekordzeit und ohne Rückschläge durchgeführt werden. Umso schlimmer sind die unerwünschten Nebenwirkungen…

Datenbasis: MPI

Quelle: Unser Mitteleuropa