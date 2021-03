Sonne genießen ohne Spätfolgen

Bereits Ende Februar war es in Teilen von Deutschland so warm, dass sich in die Sonne gelegt werden konnte. Auf den sozialen Netzwerken konnte sogar schon von den ersten Fällen von Sonnenbrand gelesen werden. Das liegt vor allem auch darin, weil die Sonne immer wieder unterschätzt wird, denn selbst die schlimmsten Hautkrankheiten können durch zu viel Sonne resultieren.

Die Sonne kann aber auch gesund genossen werden, dafür sind lediglich einige wenige Faktoren wichtig. Jedoch sollte niemand vor der Sonne Angst haben, denn die Sonne produziert im Körper das Vitamin D, wodurch das Glückshormon produziert wird und gute Laune entsteht. In diesem Artikel wird ausführlich geschildert, wie die Sonne ohne Spätfolgen genossen werden kann. Warum ist die Sonne wichtig für den Körper? Die Sonne verhindert einen Mangel an Vitamin D. Dieser Mangel wirkt sich verheerend auf den Körper aus, denn es kommt zu Depressionen oder aber auch zu einem Knochenabbau. Menschen in den lichtarmen Länder müssen daher unbedingt Vitamin D Präparate einnehmen. Wer beruflich bedingt auch nur selten die Sonne sieht, sollte ebenfalls zu einem Nahrungsergänzungsmittel greifen. Scheinbar hilft Vitamin D auch dagegen, dass sich überhaupt Entzündungen entwickeln oder sogar Krebsarten. Weiterhin ist es für Frauen auch elementar, dass es zu einer ausreichenden Versorgung an Vitamin D kommt, denn so werden die „Tage vor den Tagen“ verhindert. Dies sind typische Beschwerden, welche durch einen Mangel resultieren können. Daher die Empfehlung eines jeden Arztes: Sonne tanken! Aufgrund der Pandemie ist dies vielleicht nicht an den gewöhnlichen Orten möglich, weshalb unter Umständen auf der Terrasse oder im Garten die Sonne genossen werden muss. Mit einer Sonnenliege ist aber auch dies angenehm.

Warum ist ein Sonnenbrand so gefährlich? Ein Sonnenbrand ist kein Umstand, der wirklich ernstgenommen wird. Teilweise wird aufgrund dessen sogar Scherze gemacht, aber eigentlich ist es eine kleine Katastrophe für die Haut. Es werden nämlich bei einer zu hohen Dosis die Zellkerne zerstört, da sich bei der Strahlung sogenannte braune Pigmente bilden, jedoch können die Zellen überfordert werden. Dann kommt es zu diesen Problemen. Daher ist es wichtig, dass die Haut an diesen Stellen sofort verdeckt wird und das Sonnen sofort beendet wird. Die betroffene Haut wird lediglich geschont, wenn sie gekühlt und lichtgeschützt gehalten wird. Die Kühlung kann über Quark erfolgen oder aber auch durch feuchte Umschläge. Teilweise wird auch Aloe Vera empfohlen. Somit ist es wichtig, dass zum Sonnen auf dem Gartentisch sowohl eine Sonnencreme steht als auch eine After-Sun-Creme, sodass sich die Haut erholen kann. Der Haut werden nämlich Flüssigkeiten entzogen, diese Reserven sollten wieder aufgefüllt werden.

Achtung: Sonnenstich! Eine weitere unterschätzte Gefahr ist der Sonnenstich. Anders als der Name suggeriert hat dieser aber nichts mit den Sonnenstrahlen an sich zu tun. Die Hirnhaut wird bei einer starken Hitze gereizt, wodurch es folglich zu Übelkeit, Kopfschmerzen und einem „roten Gesicht“ kommt. Die Symptome können je nach Intensität sogar tagelang anhalten. Eine der größten Konsequenzen sind Ohnmachtsanfälle oder aber auch Benommenheit. Wenn diese Regeln und Faktoren berücksichtigt werden, wird es auch in diesem Sommer zu keinen Problemen kommen und dem Sonnen steht nichts mehr im Wege. Dieses Jahr ist vielleicht auch eine normale Urlaubssaison möglich.

