Wie wirkt CBD und für welche Beschwerden kann man es einsetzen?

Seit dem Gerichtsurteil des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg (EuGH) vom November 2020 ist CBD kein abhängig machendes Suchtmittel. In der alternativen Medizin hat sich Cannabidiol seit vielen Jahren vor allem bei chronisch kranken Patienten bewährt. Neben einer gut verträglichen Wirkung werden insbesondere die Nebenwirkungen minimiert, welche im Vergleich zu starken pharmazeutischen Mitteln weniger stark auftreten. CBD wirkt innerlich harmonisierend, beruhigend, angstlösend und schlafanregend, wodurch es sich für eine Vielzahl an psychologischen und neuronalen Leiden eignet.

Die Wirkung von CBD ist umfangreich

Hochwertige Cannabidiol-Produkte, wie zum Beispiel von CBD Mega Market, können rezeptfrei im Internet bestellt werden. Dabei genießen Anwender ein breites Wirkspektrum, welches sich in vielen Alltagssituationen überaus günstig auf das Allgemeinbefinden auswirkt. Nach Erfahrungsberichten zu CBD wird es von gesunden Profisportlern angewendet, um in den Genuss der leistungssteigernden Wirkung zu gelangen. Muskelkater wird bei extremer sportlicher Belastung weniger intensiv wahrgenommen, wodurch es zu einer Verbesserung der Ausdauer kommen kann. Wer sich aufgrund von Nervosität bis hin zu hyperaktiven Zuständen nur schwer konzentrieren kann, erfreut sich an der angenehmen Muskelrelaxation nach der Anwendung von Cannabidiol. Bei einer Hyperaktivität springen die Betroffenen nicht etwa wild im Raum umher, sondern leiden unter permanenten, unbewusst ablaufenden Bewegungen der Gliedmaßen – meist Arme, Hände oder Beine. Die entspannende Wirkweise von CBD ermöglicht einen Zustand der körperlichen Ruhe, was erfahrungsgemäß zu mehr Konzentration verhelfen kann.

Was ist eigentlich CBD?

Bei dem pflanzlichen Wirkstoff CBD handelt es sich um eins der über 120 Bestandteile reifer weiblicher Hanfblüten. In speziellen Verfahren wird die angenehm auf Körper und Geist wirkende Substanz extrahiert, wobei alle psychoaktiven Cannabidiole herausgefiltert werden. CBD wird in verschiedenen Pflegeprodukten verwendet und kann auch innerlich angewendet werden. Typisch sind CBD Tropfen in Form von Ölen, CBD Liquids zum Verdampfen in der E-Zigarette und CBD Kristalle, mit denen sich selbst eine individuelle Pflegeserie hergestellt werden kann. Um die richtige Dosierung für die eigenen Beschwerden herausfinden zu können, wird zunächst eine kleine Menge Cannabidiol angewendet. Die Dosierung wird dann schrittweise erhöht, bis die ideale Wirkung im Körper erreicht ist.

Die Wirkung von CBD im Körper

Die Wirkung von Cannabidiol wird als überaus angenehm und verträglich beschrieben. Eine Überdosierung erkennt man an einem Zustand der Schläfrigkeit, welcher jedoch mit der Zeit von allein wieder abklingt. Auf der Haut angewendet kann CBD beruhigend wirken, was beispielsweise bei Insektenstichen oder starkem Juckreiz bei chronischen Hauterkrankungen für eine natürliche Linderung der Leiden sorgt. Cannabidiol wirkt über die Rezeptoren im Gehirn und wirkt wie ein Balsam für geschundene Nervenbahnen. Je nach Art der Anwendung kann die Wirkung verzögert und angenehm langsam eintreten, bei anderen Anwendungsarten kann der Wirkungseintritt im Körper aber auch stark beschleunigt werden. Soll CBD gegen Schmerzen aller Art angewendet werden, kann die betroffene Körperstelle entweder gezielt äußerlich behandelt werden, oder ein geeignetes CBD-Präparat wird oral eingenommen. In diesem Fall entfaltet sich die wohltuende Wirkung gleichmäßig im ganzen Körper.

Welche Beschwerden kann man lindern?

CBD hat sich bei vielen psychischen Erkrankungen als gut verträgliche, natürliche Alternative bewährt. Muskelzuckungen können durch eine regelmäßige Einnahme unterdrückt werden, was die Lebensqualität der Anwender erhöht. Bei Prüfungsangst kann die richtige Dosis Cannabidiol für die nötige Ausgeglichenheit sorgen. Aber Achtung: Bei einer zu hoch gewählten Dosierung wirkt CBD in Prüfungssituationen kontraproduktiv und macht eher schläfrig. Neben der Anwendung für körperliche Beschwerden berichten Anwender immer wieder begeistert von einer idealen Ergänzung bei diätischer Ernährung. So soll es durch die Einnahme von CBD zu einem rascheren Gewichtsverlust kommen und Heißhungerattacken lassen sich besser unterdrücken. Für Haustiere gibt es niedrig dosierte CBD-Mittel auf dem Markt, welche bei passiven Tieren den Spieltrieb fördern können, bei aufgeregten Hunden das Bellen reduzieren oder bei Schmerzen nach Operationen helfen. So lassen sich in vielen Fällen die hohen Kosten für Medikamente aus der Veterinärmedizin einsparen.

