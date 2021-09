LSD-Analoga: Wirkung und Gesetzeslage

Die Aufmerksamkeit auf einschlägigen Websites, Blogs und Foren war enorm. Die Möglichkeit legale LSD Prodrugs kaufen zu können, ging geradezu wie ein Lauffeuer durch alle interessierten Kreise. Doch die Freude und Zuversicht hielt zunächst nur kurz an.

Was genau sind Prodrugs im Zusammenhang mit LSD?

1cP-LSD ist eine der bekanntesten Prodrugs von LSD. Das chemisch leicht veränderte LSD-Derivat fällt unter die Research-Chemicals und ist dafür gedacht, Erkenntnisse zur Wirkweise von LSD zu gewinnen. Das besondere an der Substanz ist, dass das eigentlich wirkungsvolle LSD erst bei körperlichen Abbauprozessen, also erst nach der Einnahme, entsteht. Die psychedelische und halluzinogene Wirkung ist dabei analog zu der von unverändertem LSD.



Welche Effekte beziehungsweise Wirkungen sind zu erwarten?

An dieser Stelle soll lediglich ein Einblick in mögliche Ausprägungen eines LSD-Rauschs gegeben werden. Die genaue Ausprägung eines Rauschs ist äußerst individuell und kann sich je nach Dosis und Setting stark unterscheiden. Der Rausch eines LSD-Derivats entspricht dem eines LSD-Rauschs.

Ein psychedelisches Erlebnis mit Worten zu beschreiben, ist beinahe unmöglich. Worauf man sich aber in jedem Fall einstellen sollte, ist eine bewusstseinsverändernde Wirkung. Diese kann aber ebenfalls unterschiedlichster Art sein. Am besten lässt es sich wohl als ein sehr starkes Sinneserlebnis umschreiben. Alle Sinne werden verstärkt und die Einflüsse von innen und außen dementsprechend amplifiziert wahrgenommen. Im Grunde kann man sagen, dass der über die Lebensjahre hinweg angelegte Filter, der die Umwelt in sinnesverträgliche Häppchen einteilt, durch LSD entfernt wird. Alle Eindrücke sind ungefiltert und fühlen sich neu an. Dies kann sowohl ein stark positives als auch ein stark negatives Erlebnis sein. Daher ist es von großer Bedeutung, dass der Rausch in einer kontrollierten und beaufsichtigten Umgebung, unter ärztliche Aufsicht, stattfindet. Die tatsächliche Ausprägung eines Trips hängt zudem sehr stark von der Dosis ab. Während bereits kleinste Dosen eine Wirkung haben, wird diese mit jeder Erhöhung deutlich verstärkt. Teilweise treten auch körperliche Effekte, wie Pupillenerweiterung, erhöhter Blutdruck, Unwohlsein etc. ein. Es ist daher wichtig, dass vorrangig Menschen ohne körperliche Vorerkrankungen sich auf einen Selbstversuch mit einer LSD Prodrug einlassen.



Gesetzeslage

Wie bereits erwähnt ist die Gesetzeslage um die Derivate von LSD lange unklar gewesen. Der Handel und Konsum wurde toleriert. Dies hat sich jedoch kürzlich geändert. 1cP-LSD wird seit 2021 vom Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz erfasst und ist daher illegal.

Abhilfe wurde bereits geschaffen

Mit 1V-LSD wurde aber bereits ein Stoff entwickelt, der weiterhin legal erworben werden kann, in erster Linie zu Forschungszwecken. Die ersten Tests haben gezeigt, dass 1V-LSD in seiner Wirkung dem Vorgänger sehr ähnlich ist. Aufgrund der leicht veränderten chemischen Struktur ist es aber wichtig zunächst eine Testphase mit dem neuen Derivat zu machen. Der Rausch kann individuell andere Ausprägungen annehmen. Die ersten Erkenntnisse sind aber bisher sehr vielversprechend.

Fazit

Die Prodrugs von LSD haben das Ziel, die besondere Wirkung des LSD legal zugänglich zu machen. Die bisherigen klinischen Erkenntnisse zu dem Effekt, den LSD auf psychische Erkrankungen haben kann, sind vielversprechend. Man sollte sich aber keinesfalls selbst als Versuchskaninchen benutzen. Die eigenen Grenzen genauestens zu kennen und einzuhalten, ist das A und O bei der Anwendung von LSD Prodrugs. Jede Erfahrung ist individuell und keinesfalls immer positiv. Es ist daher wichtig, dass ein LSD Rausch nur in einem vertrauten und kontrollierbaren Setting stattfindet.

