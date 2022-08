Die Geschichte des Gins und wie er hergestellt wird

Es gibt nur wenige Freuden im Leben, die so großartig sind, wie an einem heißen Tag an einem kalten Glas Gin zu nippen. Gin hat eine lange und geschichtsträchtige Geschichte, und es gibt unzählige Möglichkeiten, ihn zu trinken. Gin ist ein destilliertes Getränk, das aus Wacholderbeeren und anderen pflanzlichen Stoffen hergestellt wird. Das vorherrschende Geschmacksprofil von Gin ist Wacholder, der dem Gin seinen unverwechselbaren Piniengeschmack verleiht. Andere pflanzliche Stoffe, die in Gin verwendet werden, sind Koriander, Engelwurz, Cassia, Zitrusschalen und Lakritze.

Gin kann in Cocktails verwendet werden, um erfrischende und geschmackvolle Getränke zu kreieren. Der erste Schritt besteht jedoch darin, den richtigen Gin auszuwählen. Gin ist nicht gleich Gin, also müssen Sie einen finden, der Ihren Geschmack trifft. Produkte wie The Illusionist Dry Gin können in einer Vielzahl von Getränken verwendet werden, um zu jeder Jahreszeit einen köstlichen Cocktail zu kreieren. Wie ist Gin eigentlich entstanden? Wodurch unterscheidet sich Gin von anderen Spirituosen? Und wie wird Gin hergestellt? Lesen Sie weiter, um mehr über die Geschichte des Gins und seine Herstellung zu erfahren.



Die Geschichte des Gin

Gin ist eine Spirituose, die normalerweise aus Getreide wie Gerste, Mais oder Roggen hergestellt wird. Anschließend wird er mit Wacholderbeeren und anderen Kräutern und Gewürzen destilliert. Das Ergebnis ist eine geschmackvolle und aromatische Spirituose, die schon seit Jahrhunderten genossen wird. Gin hat eine lange und wechselvolle Geschichte, die mit der anderer beliebter Spirituosen wie Wodka und Whiskey verwoben ist. Die erste urkundliche Erwähnung von Gin stammt aus dem 13. Jahrhundert in Italien, wo er als Medikament gegen Magenbeschwerden eingesetzt wurde. Die Popularität von Gin verbreitete sich bald auf den Britischen Inseln, wo er zur Aromatisierung eines beliebten Getränks namens "Jenever" verwendet wurde: Jenever war eine Art Malzwein, der mit Wacholderbeeren aromatisiert wurde, und man nimmt an, dass der Zusatz dieser Beeren dem Gin seinen charakteristischen Geschmack verlieh.

Im 17. Jahrhundert erfreute sich Gin in England großer Beliebtheit und wurde in einigen Fällen sogar als Zahlungsmittel verwendet. Dies führte dazu, dass eine Reihe von Vorschriften erlassen wurden, um die Popularität der Spirituose einzudämmen. Im Jahr 1736 verhängte die englische Regierung zum Beispiel eine hohe Steuer auf Gin, um ihn weniger erschwinglich zu machen. Trotz dieser Vorschriften war Gin in England weiterhin beliebt, und in den frühen 1800er Jahren gewann eine neue Art von Gin, bekannt als "Old Tom", an Popularität. Old Tom war eine süßere und malzigere Version von Gin, die häufig in Cocktails verwendet wurde.

Die Popularität von Gin nahm in den 1800er Jahren weiter zu, und in den frühen 1900er Jahren war er zu einer der beliebtesten Spirituosen der Welt geworden. In den Vereinigten Staaten war Gin vor allem während der Prohibition beliebt, als er für die Zubereitung von Cocktails wie Martini und Gin Tonic verwendet wurde.

Wie Gin hergestellt wird

Zur Herstellung von Gin werden die Körner zunächst zu einer mehlähnlichen Substanz namens Malz gemahlen. Dieses Malz wird dann mit heißem Wasser und Hefe vermischt, wodurch der Gärungsprozess eingeleitet wird. Nach der Gärung wird die Mischung destilliert, um Gin herzustellen. Wacholderbeeren sind in der Regel eine der Hauptzutaten für Gin, aber je nach gewünschtem Geschmacksprofil können auch andere Kräuter und Gewürze verwendet werden.Gin hat sich seit seinen Anfängen vor mehreren hundert Jahren stark weiterentwickelt, und heute sind unzählige Varianten auf dem Markt erhältlich. Allen guten Gins ist jedoch gemeinsam, dass sie irgendwo in der Rezeptur Wacholderbeeren enthalten müssen.

Gin-Arten

Es gibt viele verschiedene Arten von Gin, darunter London Dry Gin, Plymouth Gin und Genever. London Dry Gin ist der gebräuchlichste Gin-Typ und wird aus einer Kombination von pflanzlichen Stoffen wie Wacholderbeeren, Koriandersamen, Angelikawurzel und Süßholz hergestellt. Plymouth Gin wird ebenfalls mit Wacholderbeeren hergestellt, verwendet aber zusätzliche pflanzliche Stoffe wie Iriswurzel und Süßfenchel. Genever ist eine Art von Gin, der mit Malzwein hergestellt wird und typischerweise Kräuter wie Kümmel und Lakritze enthält.

Wie man Gin trinkt

Traditionell wird Gin mit Tonic Water und Limetten- oder Zitronensaft gemischt. Man kann ihn aber auch pur, auf Eis oder in einer Vielzahl von Cocktails genießen. Der Gin and Tonic ist ein klassischer Cocktail, der perfekt für heiße Tage ist. Alles, was Sie brauchen, ist Gin, Tonic Water und Limette. Gießen Sie einfach Gin und Tonic Water in ein mit Eis gefülltes Glas und pressen Sie die Limette in das Getränk. Der Gimlet ist ein weiterer klassischer Cocktail, der perfekt für den Sommer ist. Er wird mit Gin, Limettensaft und Zucker zubereitet. Einfach alle Zutaten zusammenrühren und auf Eis servieren. Der Negroni ist ein beliebter italienischer Cocktail, der mit Gin, Campari und süßem Wermut zubereitet wird. Er ist etwas komplexer als die beiden anderen Cocktails, aber auf jeden Fall einen Versuch wert. Egal, wie Sie Ihren Gin trinken, wenn Sie ein Fan von botanischen Aromen sind, sollten Sie einen Gin mit vielen Kräutern und Gewürzen probieren. Wenn Sie einen klassischen Gin-Geschmack suchen, sollten Sie einen trockenen Gin probieren.

Die Geschichte des Gins ist lang und komplex, aber er ist das perfekte Getränk für alle, die komplexe Geschmacksrichtungen mögen. Er ist eine vielseitige Spirituose, die sowohl von Anfängern als auch von erfahrenen Trinkern genossen werden kann. Wenn Sie Gin zum ersten Mal probieren, sollten Sie auf jeden Fall eine Reihe verschiedener Sorten ausprobieren, um Ihren Favoriten zu finden.

