IoT, GPS-Tracking und mehr – das kann die moderne Technik

Neue Technologien verändern die Menschheitsgeschichte. Das ist schon immer so gewesen und die Erfindung des Rads oder die Beherrschung des Feuers sind nur zwei Beispiele. Der Megatrend der Digitalisierung ist eine solche Entwicklung, die ganz aktuell die Gesellschaft in allen Bereichen berührt und verändert. Im Mittelpunkt stehen das Smartphone, IoT und natürlich die künstliche Intelligenz.

KI im Smartphone – so verändert die Technologie das Mobiltelefon

Die künstliche Intelligenz dringt in rasender Geschwindigkeit in immer mehr Bereiche des Alltags vor. Einige sagen voraus, dass die KI nicht weniger als das Ende der Menschheit bringt. Andere sehen in der künstlichen Intelligenz die Zukunftstechnologie, die für mehr Wohlstand und Freizeit für alle Menschen sorgen wird.

Wie auch immer, die KI kommt inzwischen immer häufiger im Alltag zum Einsatz. Ein Bereich, in den die künstliche Intelligenz vordringt, sind die Smartphones. KI-Funktionen sind zunächst nur für die Topmodelle erhältlich. Bald werden diese Eigenschaften jedoch so normal sein wie die mobile Internetverbindung.

Die KI am Smartphone erstellt zum Beispiel Texte oder E-Mails. Sie kann automatisch Bilder nachbearbeiten oder diese nach eigenen Wünschen verändern. Ebenfalls ist die KI in der Lage, Text- und Sprachinhalte aus zahlreichen Sprachen zu übersetzen. Das gelingt sogar in Echtzeit und ohne aktive Internetverbindung.

GPS – vom Autoschlüssel bis zum Haustier alles tracken

Die satellitengestützte Ortung GPS ist vielen für die Standortbestimmung ein Begriff. Schon länger verfügen Handys über die Möglichkeit, in Kombination mit einem Kartendienst wie Google Maps die eigene Position in Echtzeit sehr präzise zu bestimmen. GPS ermöglicht aber noch den Zugang zu vielen anderen, hilfreichen Funktionen.

Besonders hervorzuheben sind die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der GPS-Ortung. Diese ermöglicht es nicht nur, die eigene Position zu bestimmen, sondern auch von anderen Gegenständen oder beweglichen Objekten. Wer GPS-Tracker für das Haustier sucht, kann zum zum starmobile Shop gehen und dort Halsbänder für den Hund oder die Katze bestellen. Passend dazu gibt es bei starmobile auch aktuelle Smartphones inklusive Vertrag. Das Smartphone spielt bei der GPS-Ortung von Gegenständen eine zentrale Rolle.

Eine App verbindet nämlich den GPS-Tracker am Haustier oder einem Objekt mit dem Smartphone. Auf diesem Weg ist es möglich, in Echtzeit die Position auf einer Karte zu sehen. Das hat interessante Vorteile, beispielsweise wenn die Katze gerne in der Nachbarschaft streunt und nicht nach Hause kommt. Ein GPS-Tracker für das Fahrrad ist aber auch ein sehr guter und gleichzeitig günstiger Diebstahlschutz, denn das Zweirad lässt sich problemlos orten.

Das Internet der Dinge – bald unausweichlich?

IoT oder auf Deutsch das Internet der Dinge ist ein weiterer Trend, der lange Zeit nur als vager Begriff die Runde machte. Inzwischen nutzt nicht nur die Industrie IoT auf breiter Front, sondern auch im privaten Bereich hat das Internet der Dinge Einzug gehalten.

Das Smart Home ist vielen ein Begriff und in zahlreichen Haushalten sind die ersten Geräte dieser Art im Einsatz. Das Spektrum reicht hier inzwischen von der smarten Heizungsanlage über umfangreiche Überwachungssysteme bis hin zur vernetzten Kaffeemaschine. Einige Lösungen sind ungemein praktisch und senken die laufenden Kosten, andere fallen hingegen in die Kategorie Spielerei.

Wie bei vielen neuen Technologien ist leider nicht alles Gold, was glänzt. So gibt es immer wieder Sicherheitslücken in IoT-Geräten, die teilweise durch unbedarfte Inbetriebnahme der Nutzer entstehen, mitunter aber auch durch den Hersteller verschuldet sind. Es gilt also, dass bei der Wahl und Installation neuer Technologien Vorsicht gelten sollte.



