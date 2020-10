Kostenloser Licht-Test im Oktober: Für Herbst und Winter gerüstet

Eine funktionierende und richtig eingestellte Beleuchtung am Fahrzeug ist in der dunklen Jahreszeit besonders wichtig für Verkehrssicherheit - Stichwort sehen und gesehen werden. Daher bietet TÜV Rheinland im Oktober einen kostenlosen Licht-Test an allen über 130 Standorten in ganz Deutschland.

Dabei kontrollieren die Fachleute von TÜV Rheinland die vollständige Beleuchtungsanlage des Kraftfahrzeugs auf die Funktion. Hierzu gehört beispielsweise auch, ob die Scheinwerfer korrekt eingestellt sind. Zur Beleuchtungsanlage zählen Abblend- und Fernlicht, Nebel- und Tagfahrlicht, Begrenzungs- und Parkleuchten, Brems- und Rücklichter, Warnblinkanlage, Blinker und die Nebelschlussleuchten.

Sämtliche Leuchten und Scheinwerfer überprüfen Wie wichtig die regelmäßige Kontrolle ist, zeigt sich bei der regelmäßigen Hauptuntersuchung von Fahrzeugen bei TÜV Rheinland: Mängel an der Beleuchtungsanlage gehören zu den häufigsten technischen Mängeln, die die Fachleute feststellen. Dabei können Autofahrerinnen und Autofahrer die Beleuchtung auch selbst testen. Wichtig ist es, dabei sämtliche Leuchten und Scheinwerfer zu überprüfen. Das geht am einfachsten, wenn eine zweite Person bei der Kontrolle helfen kann. Alternativ Beleuchtung einschalten und um das Fahrzeug herumgehen. Um die Bremsbeleuchtung zu testen, kann man sich vor eine helle Wand oder zum Beispiel in die Tiefgarage stellen. Abblendlicht rechtzeitig einschalten Der kostenlose Licht-Test im Oktober hat bei TÜV Rheinland eine lange Tradition, da eine funktionierende Beleuchtungsanlage in Herbst und Winter besonders wichtig für die Verkehrssicherheit ist. Auch tagsüber, bei schlechten Sichtverhältnissen durch Nebel, starken Regen oder Schneefall, sollten Autofahrer rechtzeitig das Abblendlicht einschalten. Hier gilt der Grundsatz: besser früher als zu spät. Zwar besitzen heute viele moderne Autos eine Lichtautomatik, die in der Dämmerung die Beleuchtung von selbst einschaltet. Doch was viele nicht wissen: Bei Nebel oder diffusem Licht reagieren die Sensoren häufig zu spät. Wie der Licht-Test bei TÜV Rheinland abläuft und warum er so wichtig ist, erklärt unter ein kurzes Video:



Quelle: TÜV Rheinland AG (ots)