Der renommierte Impfexperte und Medizinjournalist Hans U. P. Tolzin beantwortet Fragen seiner Leser auf dem Portal "Impfkritik.de". Die heutige Frage lautet: "Wo finde ich Informationen über die Gelbfieberimpfung?"

Tolzin weiter: "Frage:

Sehr verehrter Herr Tolzin, bei mir steht eine Afrikareise an. Die Gelbfieber-Impfung ist zur Einreise eine Pflicht? Haben Sie einen Tipp wo ich mich hier gut bei dieser Impfung einlesen kann? Online konnte ich nicht viel finden, z B. über Inhaltsstoffe etc. Herzlichen Dank erstmal, M.

Antwort:

Bitte beachten Sie, dass ich kein gelernter Mediziner bin und als interessierter Laie hier nur meine persönliche Meinung präsentieren kann.

Einführend empfehle ich dringend, meinen allgemeinen Artikel über Reiseimpfungen (siehe Stichwort-Liste links) zu lesen.

Was die Gelbfieber-Impfung angeht, so habe ich mich mit dieser speziellen Impfung noch nicht näher beschäftigt.

Die Fachinformationen zum Impfstoff STAMARIL finden Sie jedenfalls auf dieser Webseite unter dem Stichwort "Fachinfo". Es handelt sich um eine sogenannte "Lebend-Impfung" ohne aluminiumhaltige Wirkverstärker, die über Zellkulturen basierend auf Hühnerembryonen hergestellt wird.

Ansonsten basiert die Gelbfieber-Impfung, so wie sämtliche Impfungen, auf einem völlig überholten Verständnis des Immunsystems. Inzwischen wissen wir, dass die sogenannten Antikörper allenfalls eine Art Reserve des Immunsystems darstellen. Die Hauptlast der Immunabwehr wird vom sogenannten zellulären Immunsystem getragen.

Das zelluläre Immunsystem wird während der Schwangerschaft herunterreguliert, damit sich Mutter und Ungeborenes nicht gegenseitig abstoßen. Es kann nämlich sehr präzise zwischen körpereigenem Gewebe und Fremdpartikel unterscheiden.

Das zelluläre Immunsystem wird mit dem Moment der Geburt beim Säugling gestartet und im Rahmen frühkindlicher Infektionen wird jeder Kontakt mit Fremdpartikeln genutzt, um die Unterscheidung zwischen "eigen" und "fremd" zu üben.

Es ist sogar so, dass ein gezieltes Aktivieren der Antikörperproduktion durch eine Impfung zu einer Belastung des zellulären Immunsystems führt, da sich beide Schienen des Immunsystems, TH1 und TH2 genannt, anscheinend in der Waage halten sollten.

Meine Anfragen an die zuständigen Bundesbehörden RKI und PEI nach Studien, die belegen, dass Menschen mit vielen hohen Antikörperwerten einen deutlichen gesundheitlichen Vorteil haben, konnten diese leider nicht beantworten. Ich finde das sehr irritierend.

Es stellt sich somit die Frage, ob eine Impfung gegen Gelbfieber überhaupt notwendig ist, wenn Sie grundsätzlich gesund sind und sich gesund ernähren. Vitalstoffe sind von zentraler Bedeutung für die Funktion des Immunsystems.

Zudem muss ich bei meinen Recherchen immer wieder feststellen, dass man bei den akuten Gelbfieberfällen, die immer wieder als Rechtfertigung für die Impfpolitik dienen, in der Regel jegliche Differenzialdiagnose, also Suche nach individuellen Ursachen der Erkrankung, "vergisst". Heutzutage basiert die Diagnose in der Regel allein auf dem sehr fragwürdigen PCR-Labortest.

Selbst wenn man von der Existenz krankheitserzeugender Viren ausgeht, bleibt die Tatsache bestehen, dass es wichtige Co-Faktoren gibt, die über Gesundheit und Krankheit entscheiden, und auf diese Co-Faktoren können wir in der Regel selbst Einfluss nehmen.

Auch die Wirksamkeit der Gelbfieber-Impfung halte ich für sehr fraglich, da sie allein auf dem Laborwert des Antikörpertiters basiert. Ein Vergleich aller Gesundheitsdaten im Rahmen einer Placebo-Studie gibt es meines Wissens dazu nicht.

Da die Zulassungsstudien in der Regel zu klein sind und nicht lange genug laufen, kann auch nur ein Bruchteil der tatsächlichen schweren Nebenwirkungen erfasst werden. Die in der Fachinformation angegebenen möglichen Nebenwirkungen und ihre Häufigkeitsangaben sind somit mit großer Vorsicht zu genießen.

Auch dem offiziellen Meldesystem für Impfnebenwirkungen traue ich nur bedingt, da die Meldemoral der medizinischen Berufe trotz Meldepflicht sehr zu wünschen übrig lässt und die zuständige Bundesbehörde, das PEI, sich bedauerlicherweise nicht um eine Verbesserung der Meldemoral bemüht, sondern im Gegenteil, das Nebenwirkungs-Risiko regelmäßig verharmlost.

Ich persönlich würde eher auf eine Reise verzichten als mich gegen Gelbfieber impfen zu lassen, denn jede Impfung ist wie ein Russisch Roullete, also im Ergebnis unkalkulierbar."

Quelle: Impfkritik