Vegane Ernährung bei Autoimmunerkrankungen

Der Gesundheitscoach Marcel Sarnow verhilft Mitmenschen besonders erfolgreich zu mehr Lebensqualität trotz einer Autoimmunerkrankung mit Tipps aus der Praxis für die Praxis. Er kennt die Krankheitsanzeichen aus persönlichem Durchleben, zumindest sofern es um die Autoimmunerkrankung Morbus Crohn geht.

In jungen Jahren daran erkrankt und vollends geheilt, hat es sich der Experte zur Aufgabe gemacht, weiteren Mitmenschen bei dieser sowie weiteren Erkrankungen wie Colitis Ulcerosa, Diabetes Typ 2, Arteriosklerose, Multiple Sklerose und Hashimoto Thyreoiditis (Hashimoto) zu mehr Lebensqualität, Leistung und Wohlbefinden zu verhelfen.



Über die diversen Beeinträchtigungen, welchen sich der Gesundheitsexperte annimmt

Die Erkrankung Hashimoto-Thyreoiditis, welche darüber hinaus chronische lymphozytäre Thyreoiditis genannt wird, stellt wieder eine andauernde Inflammation der Schilddrüse dar. Bei Morbus Crohn dreht es sich um eine immense chronische wie auch in Schüben verlaufende Entzündung. Sie tritt vor allem im hinteren Bereich des Dünndarms auf, kann indes auch sämtliche Bereiche des Verdauungstraktes penetrieren und geht mit krampfartigen Leibschmerzen, Durchfällen sowie Fieber einher. Die Colitis ulcerosa (engl. Ulcerative colitis) stellt eine chronische, das bedeutet eine geraume Zeit anhaltende, manchmal lebensbegleitende sowie häufig ebenfalls in Schüben verlaufende Erkrankung des Dickdarms dar.

Bei einer Arteriosklerose dreht es sich um eine krankhafte Veränderung der Arterien, welche vor allem als Folgeerscheinung von Kalkablagerungen an der inneren Wand entstehen kann. In der Alltagssprache wird so eine Krankheit auch als Arterienverkalkung betitelt. Diabetes Typ 2 ist eine Erkrankung, die in der Regel ab dem 40. Altersjahr auftritt. Bei ebendiesem Diabetistyp liegt ein relativer Insulinmangel vor. Freilich stellt die Bauchspeicheldrüse nach wie vor Insulin dar, die Körperzellen verlieren gleichwohl ihre Empfindlichkeit für das Hormon. Demzufolge wird die Ausschüttung des Insulins aus den Zellen der Bauchspeicheldrüse empfindlich behindert.

Die Multiple Sklerose (MS) bleibt eine nicht zu vernachlässigende entzündliche und chronische, jedoch nicht ansteckende Krankheit im zentralen Nervensystem. Abgesehen von dem gesamten Gehirn kann außerdem das Rückenmark hiervon betroffen sein. Neben den vor allem erwähnten Leiden finden Klienten bei dem Gesundheitscoach Marcel Sarnow gleichwohl Hilfe bei Sjörgren Syndrom, Hashimoto, Sarkoidose, Lupus, Schuppenflechte, Rheuma und Morbus Basedow.

Welche Organe und Teile des menschlichen Körpers können von einer Autoimmunerkrankung betroffen sein

Zusätzlich konstatiert der Experte: "Es ist unglaublich wie enorm die Liste ist, es können Augen, Schilddrüse, Arterien, das Nervensystem, Bauchspeicheldrüse, Dünndarm, Leber, Lunge, Haut, Nieren, Muskeln und Gefäße betroffen sein." Weiter zählt Marcel Sarnow auf: "Auch Bindegewebe, das Gehirn, das Blut, der Darm, der Magen, das Innenohr, das Herz und der Mund können in Mitleidenschaft gezogen sein".

Welche Therapieansätze und Hilfe der Gesundheitscoach seinen Klienten offerieren kann

Zum Gesundheitscoach Marcel Sarnow kommen Leute jeden Lebensalters wie auch aus vielen Gegenden des Landes, um bei ihm Hilfestellung und Unterstützung zu erfahren. Im Zuge dessen dürfen sich Klienten bei diesem Fachmann darauf verlassen, die für seine Leiden optimalsten Coaching- und Ernährungsangebote zu erhalten. Auf diese Weise müssen sich die Erkrankten beim Gesundheitscoach Marcel Sarnow nicht erst durch etliche Ernährungsstrategien quälen, sondern bekommen einfach das für die Symptome optimale Ernährungssystem an die Hand. Diese Tatsache offeriert den Klienten eine nützliche Zeitersparnis und schnelle Zunahme der Lebensqualität. Die Auswirkungen sind abgesehen von einem besseren Wohlfühlgefühl unter anderem ein merklich verbesserter Schlaf, eine geregelte Verdauung, zunehmende Leistungsfähigkeit, geringerer Stress wie auch ein optimistischerer Blick auf die persönliche Zukunft. Wichtig ist vielen Klienten des Gesundheitsexperten Marcel Sarnow genauso, dass ihnen stets ein Partner für ihre Fragestellungen zur Seite steht.

In recht sehr überschaubarer Zeit erwirkt der Gesundheitscoach Marcel Sarnow mit seinen Klienten ein verbessertes Beschwerdebild, das sich durch spürbar mehr Dynamik, mehr Zeit und Heiterkeit auszeichnet und den Blick erneut auf ein positives wie auch selbstbestimmtes Dasein richtet. Neue Vorlieben wie das Ausüben einer Freizeitaktivität, mehr Zeit für Familie und Bekannte oder mehr Vergnügen im Leben zu spüren, können angenehme Begleiterscheinungen des einsetzenden Vorgangs zu mehr Lebensqualität sein. Der Gesundheitsexperte ermöglicht seinen Klienten außerdem ein fundiertes Wissen über ihre Krankheit, welches ihnen hilft, Krankheitssymptome und Zusammenhänge besser zu überblicken. Die somit erworbene Transparenz über den persönlichen Gesundheitszustand unterstützt sie darin, einen positiven Blick auf die aktuelle Situation entstehen zu lassen und ein zugeschnittenes Lebenskonzept für die Zeit hiernach zu gestalten.

Welches innere Feuer den Gesundheitscoach Marcel Sarnow bei seiner alltäglichen Arbeit antreibt

Auf die Fragestellung, welches innere Feuer den Gesundheitscoach Marcel Sarnow antreibt und was er anders macht, als eine Vielzahl weiterer Spezialisten, antwortet er: "Ich packe im Coaching genau dies Übel bei der Wurzel. Wo andere einzig ausprobieren, die Symptome wie auch Leiden mit Medikamenten, Pillen oder Globulis in den Griff zu bekommen, lasse ich das alles völlig außer acht. Diese Symptome und Beschwerden sind lediglich bedeutend, um einen groben Fahrplan vorweg austarieren zu können. Zu Beginn der Zusammenarbeit gibt es eine eingehende Anamnese mit Ernährungscheck. Die aller wenigsten Ärzte hinterfragen gar, was ihr Patient denn so täglich isst, doch eine Menge Probleme können mit einer solchen Fragestellung schon abgeleitet werden. Wenn der Patient z. B. 30 Tassen Kaffee am Tag trinkt, oder ein kg Schokolade isst, liegt es recht klar auf der Hand, woher ein Teil der Probleme kommen können. So tiefgehend wird aber nie nachgefragt." Nach seiner Überzeugung ist es "der wichtigste Schritt, die Quelle der Körperliche Beschwerden herauszufinden und zu entfernen."

Ein signifikanter Faktor für den Spezialisten Marcel Sarnow ist der korrekte Umgang mit dem Thema Stress

Nebst dem Grund etwa für den Genuss von 30 Tassen Kaffee am Tag drehen sich die Gespräche, welche der Gesundheitscoach Marcel Sarnow mit den eigenen Klienten führt, u.a. um Bereiche wie Nahrung, Leibesübungen, Atmung, Regeneration und Aufregung. Bei mehreren seiner Klienten geht der letztgenannte Punkt erheblich über den allgemeinen Stress eines ausgefüllten Alltags hinaus. Das Themengebiet Stress wird von einigen Menschen im Übrigen größtenteils nicht mit der nötigen Aufmerksamkeit beachtet, ein bedeutsamer Gesichtspunkt, den es für den Gesundheitsexperten Marcel Sarnow zu erhellen gilt. "Kriegsentscheidend" nennt Profi Marcel Sarnow den besten Umgang mit dem Thema Stress daher auch. Denn wer hat nicht tatsächlich am eigenen Leib die Wirkungen von Stress erlebt, z. B., wenn im Zusammenhang mit einer Prüfung der berüchtigte Blackout auftritt.

Über den Gesundheitscoach Marcel Sarnow

Als Marcel Sarnow als Kind selbst an der Autoimmunerkrankung Morbus Crohn gelitten hat, stellte er im Verlauf der Therapie fest, dass nicht einer von den Ärzten das Wort Heilung in den Mund nahm. Eigentlich war stets von Linderung oder von einer Verbesserung der Symptome die Rede. Alle möglichen Behandlungsmethoden waren deswegen auch nicht auf das Ziel gesund zu werden, zugeschnitten. Das beschäftigte ihn bereits in jungen Jahren so extrem, dass er beschloss, vielen anderen Menschen folgend dabei unter die Arme zu greifen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Marcel Sarnow ist nun Gesundheitsberater, medizinischer Fitnesstrainer und zertifizierter IBMS Coach. Er lebt und arbeitet in Hessigheim im Bundesland Baden-Württemberg.

