Maximaler Erfolg im Door-2-Door-Geschäft - Florian Sommer verrät, wo die Karriere hinführen kann

Attraktive Provisionen, ein monatliches Festgehalt und flexible Arbeitszeiten - was für viele Menschen zu schön klingt, um wahr zu sein, wird im Door-to-Door-Vertrieb zur Realität. Florian Sommer, Gründer und Geschäftsführer der ELDOORADO GmbH, hat ein Konzept entwickelt, das Quereinsteigern genau das ermöglicht.

Mit seinem Unternehmen hat er es sich zur Aufgabe gemacht, den offiziellen Außendienst für die größten Strom-, Gas- und Glasfaserversorger durch den Direktvertrieb an der Haustür zu übernehmen. ELDOORADO kombiniert moderne Vertriebsstrategien mit bewährten Methoden - und bietet damit nicht nur nachhaltigen Erfolg für Partnerunternehmen, sondern auch klare Aufstiegsmöglichkeiten für Neueinsteiger. Wo die Karriere im D2D-Geschäft hinführen kann, verrät Florian Sommer im Folgenden.



Wenn der aktuelle Job weder Aufstiegschancen noch Anerkennung für die geleistete Arbeit bietet, denken viele Arbeitnehmer über einen beruflichen Neuanfang nach. Auf der Suche nach einer neuen Tätigkeit rückt nicht selten der Door-to-Door-Vertrieb mit seinen lukrativen Verdienstmöglichkeiten ins Blickfeld. Für Personen, die gerne von Angesicht zu Angesicht arbeiten, stellt das Geschäft an der Haustür eine vielversprechende Alternative dar. "Besonders Quereinsteiger profitieren vom Door-to-Door-Vertrieb, da er ihnen neue berufliche Perspektiven eröffnet", berichtet Florian Sommer, Gründer und Geschäftsführer der ELDOORADO GmbH. "Zwar handelt es sich um einen anspruchsvollen Job, doch gleichzeitig bietet er auch spannende Möglichkeiten für eine erfolgreiche Karriere."

"Wer sich dazu entschließt, den Direktvertrieb als Karriereweg einzuschlagen, kann nicht nur finanziell profitieren, sondern auch persönlich wachsen", fährt der Vertriebsexperte fort. "Der Schlüssel zum langfristigen Erfolg liegt dabei in der Bereitschaft, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln." Mit der ELDOORADO GmbH hat sich Florian Sommer darauf spezialisiert, den offiziellen Außendienst für führende Strom-, Gas- und Glasfaseranbieter im Door-to-Door-Vertrieb zu übernehmen. Dabei gibt er sein umfassendes Wissen im D2D-Vertrieb an seine Mitarbeiter weiter, um ihnen mit überschaubarem Zeitaufwand überdurchschnittliche Gehälter zu ermöglichen. Neueinsteiger können nach nur einer Woche Einarbeitung direkt in den D2D-Vertrieb einsteigen - und dabei von der Sicherheit eines festen Angestelltenverhältnisses profitieren. Zusätzlich setzt sich Florian Sommer mit der ELDOORADO GmbH dafür ein, die Qualität und Professionalität in der Branche zu steigern - und dadurch hohe Kundenzufriedenheit und großen Mehrwert für die Endverbraucher zu schaffen.

Leistungsbasierte Vergütung im Direktvertrieb

"Im Door-to-Door-Vertrieb zeigt sich klar: Erfolg ist kein Zufall, sondern das Ergebnis harter Arbeit", sagt Florian Sommer. "Wer bereit ist, kontinuierlich an sich zu arbeiten, kann sich hier eine beeindruckende Karriere aufbauen - und das ganz ohne intensives Studium oder finanzielle Vorleistungen. Im Direktvertrieb basiert die Vergütung nicht auf dem sogenannten 'Vitamin-B' - vielmehr hängt der Erfolg allein vom persönlichen Einsatz ab. Das macht den Job so fair: Das transparente System belohnt jeden Mitarbeiter, der sich wirklich engagiert."

Schon beim Einstieg in die Branche wird schnell klar, dass hier die persönliche Leistung zählt. Anders als in vielen anderen Branchen geht es also allein darum, was man leistet - ein Prinzip, das bei Anbietern wie der ELDOORADO GmbH konsequent umgesetzt wird. Hier weiß jeder Mitarbeiter nicht nur genau, wie viel er verdienen kann, sondern auch, wie sich die persönliche Leistung auf das monatliche Gehalt auswirkt. Diese Transparenz sorgt dafür, dass die Mitarbeiter stets wissen, wo sie stehen - und sich folglich auch realistische Ziele setzen können. Das ist besonders im Door-to-Door-Vertrieb von unschätzbarem Wert, da es zeigt, wie weit man mit Fleiß und Engagement kommen kann.

Vom Mitarbeiter zum Teamleiter: Aufstiegsmöglichkeiten im D2D-Geschäft

Natürlich beginnt der Erfolg nicht sofort. Gerade die ersten Monate verlangen eine Menge Durchhaltevermögen. Hier geht es darum, die Pitches zu erlernen, sich in die Einwandbehandlungen einzuarbeiten und die Verkaufsstrategie zu optimieren. Doch mit jedem Erfolg wächst das Selbstbewusstsein. Wer bereit ist, diesen Weg konsequent zu gehen, erarbeitet sich nicht nur Stück für Stück ein stabiles Einkommen, sondern auch wertvolle Fähigkeiten, die in vielen Lebensbereichen von Nutzen sind. Selbst, wenn man sich später beruflich umorientieren möchte, bleiben diese Skills von unschätzbarem Wert.

"Der Einstieg in den Direktvertrieb mag hart sein, doch er lohnt sich", betont Florian Sommer. "Bereits nach den ersten drei bis sechs Monaten können leistungsbereite Mitarbeiter bei uns ein monatliches Bruttoeinkommen zwischen 6.000 und 8.000 Euro erreichen - netto entspricht das etwa 4.000 bis 5.000 Euro. Besonders für Quereinsteiger ohne Vorkenntnisse ist das eine beeindruckende Perspektive." Im Durchschnitt liegt das monatliche Bruttoeinkommen bei etwa 6.000 Euro. Wer sich zum High-Performer hocharbeitet, kann sogar auf ein Bruttoeinkommen von 10.000 bis 15.000 Euro kommen. Für besonders motivierte Mitarbeiter gibt es außerdem die Möglichkeit, beruflich aufzusteigen - so beispielsweise als Ausbilder oder Teamleiter. In diesen Positionen lassen sich zusätzliche Einnahmen generieren, weil man einen Anteil an den abgeschlossenen Verträgen des Teams erhält. Einen solchen Verdienst erreichen sonst nur diejenigen, die nach einem Studium und intensiver Berufserfahrung den Karrieregipfel erklimmen.

Weitere Karrierechancen im Direktvertrieb

Das Einkommen im D2D-Geschäft wächst also mit der Erfahrung und der Leistungsbereitschaft. Doch die Karrieremöglichkeiten hören hier nicht auf. Besonders ehrgeizige Mitarbeiter haben die Möglichkeit, sich zum Standortleiter hochzuarbeiten. Diese Position ist natürlich mit viel Verantwortung verbunden, bietet aber auch nachhaltige finanzielle Sicherheit.

"Diese Fairness ist das, was den Door-to-Door-Vertrieb so attraktiv macht", sagt Florian Sommer. "Jeder Mitarbeiter, der bereit ist, hart zu arbeiten, kann Erfolg haben. Alles in allem ist das Door-to-Door-Geschäft ein anspruchsvoller Job, der eine stetige Weiterentwicklung fordert, zugleich aber auch viele spannende Perspektiven bietet. Wer bereit ist, diesen Weg zu gehen, kann nicht nur finanziell erfolgreich werden, sondern auch persönliche Fortschritte erzielen."

Quelle: ELDOORADO GmbH (ots)