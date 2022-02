Fotografen aufgepasst: 5 Ideen, wie man den Valentinstag für mehr Umsatz nutzt

Für Fotografen bietet der Valentinstag eine gute Möglichkeit, die richtigen Angebote zu machen und sich damit die ersten Aufträge zu sichern. "Die meisten wissen aber gar nicht, wie man diese Events richtig nutzt", erklärt Edmond Rätzel, Fotograf und Marketingexperte.

Ob Paarshooting, Fotobuch oder ein Gutschein, es gibt zahlreiche Möglichkeiten, wie Fotografen den Feiertag richtig nutzen. "Neben dem Finden von kreativen Ideen müssen Kunden natürlich auch davon erfahren", sagt Rätzel. Gerne verrät er Ihnen in einem Gastbeitrag oder Interview 5 Ideen, wie man den Valentinstag für mehr Umsatz nutzt.

1. Frühzeitig auf den Valentinstag aufmerksam machen

Der Valentinstag findet in jedem Jahr am 14. Februar statt - und in jedem Jahr schaffen es viele Menschen nicht, bis dahin das passende Geschenk für die Partnerin oder den Partner zu finden. Fotografen sollten sich entsprechend frühzeitig positionieren und aktiv mit diesem Datum werben. Etwa, um bis dahin ein Fotoshooting durchzuführen, damit die Bilder am Valentinstag als Geschenk überreicht werden können. Daneben werden Gutscheine für Fotosessions angeboten - für jene Kunden, die es nicht ganz so eilig haben.

2. Von Empfehlungen der Kunden profitieren

Wer rund um den Valentinstag - oder zu jedem anderen Festtag - seine Kunden zufriedenstellt, kann seinen Erfolg erhöhen, indem er die von Mund zu Mund weitergetragenen Empfehlungen für sich nutzt. Wurden in diesem Jahr zehn Shootings für Verliebte und Paare verkauft, so sind es im nächsten Jahr vielleicht schon doppelt so viele. Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass diese Form des Marketings weder Zeit noch Geld erfordert - die Zufriedenheit der Kunden spricht sich schnell herum.

3. Das eigene Angebot online zur Verfügung stellen

Die Anforderungen der Kunden haben sich aber geändert. Sie kommen zur Terminabsprache nur noch selten ins Studio. Vielmehr wollen sie im Internet fündig werden. Grund genug, eine eigene Webseite aufzubauen, die über die Option der Terminbuchung verfügt. Kunden haben damit die Möglichkeit, beim Fotografen online einen Gutschein für die Fotosession zu erwerben und sich dafür gleich den passenden Termin auszuwählen. Das gesamte Verfahren wird folglich deutlich einfacher und schneller gewährleistet.

4. Gutscheine für den Download und den Versand anbieten

Im Rahmen der Buchung kommt dem Gutschein natürlich eine besondere Bedeutung zu. Er ist das Symbol des Geschenkes und sollte entsprechend schön anzusehen sein oder sogar Emotionen wecken. Auf der Webseite des Fotostudios müssen sich daher diverse Vorlagen finden lassen, die der Kunde mit den persönlichen Daten - wie etwa dem Namen der beschenkten Person - füllen und letztlich ausdrucken kann. Ebenso sinnvoll ist es, einen Versandservice für Gutscheine anzubieten.

5. In bezahlte Werbeanzeigen investieren

Fotografen, die - auch über den Valentinstag hinaus - Fotosessions und Gutscheine verkaufen wollen, müssen für den Kunden natürlich sichtbar sein. Gerade im Internet ist die Konkurrenz aber groß. Umso mehr lohnt es sich, ein wenig Geld für bezahlte Werbeanzeigen aufzuwenden. Zudem lässt sich die gesamte Marketingstrategie auf die sozialen Medien ausweiten - etwa, um Interessenten und Kunden ganz gezielt und persönlich über Instagram oder Facebook anzusprechen sowie dort bereits den ersten Kontakt herzustellen.

Quelle: Edmond Rätzel (ots)