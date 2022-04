Worauf Start Up's achten sollten

Der Weg in die Selbstständigkeit, für die Einen schon immer ein Wunsch gewesen und für die Anderen undenkbar. Es gibt Menschen, welche nur für sich tätig sein möchten und daher auch den Weg der Selbstständigkeit wählen. Hier sind sie der Chef und können ihr Unternehmen führen wie sie das für richtig halten. Für andere Menschen hingegen ist dies schwer vorstellbar. Hier ein paar Tipps, auf was man dann am besten achtet, wenn man seine eigene Firma gründet.

Zu aller erst sollte man sich genaue Gedanken darüber machen, ob man sich selbstständig machen möchte und warum. Arbeitet man gerne ganz alleine für sich oder doch lieber mit vielen Menschen im Team? Zweiteres lässt sich natürlich auch mit einer eigenen Selbstständigkeit verbinden, hier sollte man sich nur darüber im Klaren sein, dass man zusätzlich über gute Führungskraft verfügen sollte. Es ist wichtig, dass man sein Team gut zusammenstellen und einsetzen kann, um bestmöglich optimierte Betriebsabläufe zu sichern. Wenn einem das zu viel ist, kann man hier gut allein tätig sein, wie zum Beispiel als Physiotherapeut, Friseur oder Steuerberater. Möchte man lieber eine Bar oder ein Restaurant eröffnen, ist es klar, da geht es nicht alleine. Hat man sich dann für eine Selbstständigkeit entschieden und möchte eine eigene Firma gründen, hilft es sich eine Checkliste anzufertigen, wie man bei der Gründung seiner eigenen Firma vorgeht und den Überblick über notwendige ToDo’s zu behalten. Meist kommt der Gedanke an die Kundengewinnung schon ganz am Anfang, wobei man sich damit erst nach der Firmengründung beschäftigen sollte. Wenn wir aber schon mal dabei sind. Dafür gibt es zahlreiche Möglichkeiten, von Werbung über Social Media wie auch Werbegeschenke, was zum Beispiel Tassen oder auch Kugelschreiber bedruckt mit Logo sein können. Die Kugelschreiber haben sich als äußerst effektiv herausgestellt, da man sie immer zur Hand hat. Hier ist anzumerken, dass man diesbezüglich auf eine gute Qualität achten sollte, da sie ja am Anfang das Unternehmen repräsentieren sollen. Sind die Kugelschreiber wenig ansprechend oder qualitativ eher billig und kurzweilig, zieht man schnell Parallelen zum werbenden Unternehmen. Den Möglichkeiten im Design sind hier keine Grenzen gesetzt. Es ist wichtig nicht auf Werbeartikel zu verzichten, um erst mal Aufmerksamkeit zu erlangen, welche, wie bei einem Zeitungsartikel, nicht nur einmalig ist. Kugelschreiber bieten sich hier gut an, denn sie nehmen nicht viel Platz weg und haben sich als sehr beliebt herausgestellt, da sie jeder immer gebrauchen kann. Auf Messen sind diese meist schnell vergriffen. Bevor man sich aber damit beschäftigt, ist es wichtig einen genauen Businessplan auszuarbeiten, welcher das Fundament einer erfolgreichen Firmengründung ist. Dabei ist ein realistischer Finanzplan sehr wichtig, welcher den Kapitalbedarf anzeigt, ob sich somit die geplante Firma lohnt und überhaupt realisierbar ist. Dann sollte man überlegen, wie man sein Unternehmen finanzieren kann. Da ist zu klären, ob Eigenkapital besteht und gegebenenfalls Zuschüsse oder andere Fördermittel beantragt werden können? Eine Absicherung sollte auch in Erwägung gezogen werden, um bei privaten wie auch gewerblichen Risiken abgesichert zu sein. Außerdem muss ein Geschäftskonto eröffnet werden und eine Gewerbeanmeldung ist vorzunehmen. Einiges gestaltet sich aber auch individuell, wobei es noch weitere Einzelheiten zu beachten gibt, über welche man sich vorab genau informieren sollte, um alles korrekt vorzunehmen und hinterher keine Strafe zu riskieren. ----