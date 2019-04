Unterwegs mit Manuel Andrack: "Busse und Bahnen NRW" veröffentlicht neuen Wanderführer

"Wunderbar wanderbar". Schon seit gut zehn Jahren ist der Wanderexperte Manuel Andrack für den Wanderführer von "Busse und Bahnen NRW" unterwegs - und findet doch immer wieder neue Wege und spannende Touren durch Nordrhein-Westfalen. Die Broschüre mit den aktuellsten Routen ist ab Ostern in vielen Kundencentern der Verkehrsunternehmen in NRW kostenlos erhältlich.

Die Touren sind so vielfältig, wie NRW selbst. 2019 hat Manuel Andrack wieder eine ganze Reihe von Themen bearbeitet. Der Bergbau ist nur eines davon. In Nordrhein-Westfalen dürfte vielerorts kaum ein Auge trocken geblieben sein, als im vergangenen Jahr mit dem Bergwerk Prosper-Haniel in Bottrop die letzte Zeche geschlossen wurde. Über viele Generationen hinweg hat der Bergbau das Land geprägt. Wie sehr können Wanderer zum Beispiel auf dem Bergbauweg zum Lüderich erfahren. Kohle wurde hier zwar nicht gefördert, aber Erz. Der Spur der Kohle folgt er auf dem Muttentalweg bei Witten, der gleichfalls als Bergbauwanderweg eine Reise in die Vergangenheit der Region verspricht. Aber nicht nur die industrielle Vergangenheit lockt, sondern auch die vielseitige Natur in NRW. Manuel Andrack entführt die Wanderfans zum Beispiel ins Siebengebirge oder auf dem südlichen Baldeneysteig um den gleichnamigen See in Essen.

Bei insgesamt neun Touren ist sicher für jeden Geschmack etwas dabei. Jede Route ist detailliert beschrieben. Zusätzliche Informationen etwa zur Streckenlänge, Höhenmetern, Dauer und Schwierigkeitsgrad sowie Angaben zu Einkehrmöglichkeiten sowie zur bequemen An- und Abreise mit Bus und Bahn helfen bei der Planung. Und schließlich verraten die von Manuel Andrack vergebenen Sterne, wo es dem Experten besonders gut gefallen hat. Ab dem 15. April ist die kostenlose Broschüre bei vielen Kundencentern der Verkehrsunternehmen in NRW sowie in vielen Hotels, Touristikbüros und Bibliotheken erhältlich.

Weiterführende Informationen

Unter www.busse-und-bahnen.nrw.de/wandern ist die Broschüre auch online erhältlich. Dort gibt es zudem Kartenmaterial zum Ausdrucken. Und: Nicht nur die aktuellen Touren, sondern sämtliche "Wunderbar wanderbar"-Touren der vergangenen Jahre sind hier hinterlegt. Beiträge, Tipps und Infos rund um das Wandern runden das Angebot ab.

