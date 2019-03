Fünf gute Gründe, die für ein einzigartiges Logo sprechen

Wir leben in einer Welt der Symbolik. Besonders bunte und aussagekräftige Logos behalten wir besonders gut im Gedächtnis. So kennt jeder eine ganze Reihe an Logos, die man auch während des Vorbeifahrens im Auto mit einem Blick wahrnimmt und erkennt. Logos von Apple, Coca Cola, Mac Donalds oder Nike, um nur einige zu benennen, haben diesen hohen Wiedererkennungswert.

1) Ein Logo ist wichtig, weil es eine Aussage über die Identität der Produkte macht. Auf der Webseite, auf der Visitenkarte, auf Rechnungen, Faxen oder auf den eigenen Produkten aufgedruckt, kommuniziert das Logo, wessen Eigentum es ist. Dem potenziellen Kunden zeigt es, um welche Art von Produkten und Dienstleistungen es sich handelt und welcher Service oder Vorteil ihm da geboten wird. 2) Interessante Farben und Designs ziehen die Blicke auf sich. Deshalb soll ein Logo an einer Ladenfront oder auf einer Verpackung auch so designt sein, dass es die Neugier potenzieller Kunden hervorruft und diese anregt, sich das Angebot zumindest einmal anzusehen und hoffentlich auch zu kaufen. Deshalb muss das Logo natürlich auch die Werte perfekt kommunizieren, für die es steht. Handelt es sich dabei beispielsweise um ein Hautpflegeprodukt, so sollte Frische, Leichtigkeit, Zartheit in Verbindung mit Gesundheit und Natürlichkeit vermittelt werden. 3) Des Weiteren muss das Logo einmalig und unverwechselbar sein, denn es ist das Gesicht des eigenen Unternehmens und steht für die Firmenphilosophie. Schließlich darf es nicht mit einem ähnlichen Logo verwechselt werden. Ein gutes Logo soll dabei auch den Mut haben, eben mal ganz anders als andere zu sein. Dabei soll das Logo aus möglichst wenigen, aussagekräftigen Elementen bestehen, die schnell wiederzuerkennen sind und Vertrauen schaffen. 4) Ein Logo, an das man gewöhnt ist, führt zu Markenloyalität. Denn ein bekanntes, unverwechselbares Logo trägt viel zur Markenloyalität und Markentreue bei und veranlasst den Kunden, dann auch immer wieder, zu bereits Bewährtem zu greifen und zu kaufen. 5) Die entwickelte Markenbotschaft muss perfekt mit dem Logo harmonieren, um erfolgreich auf Verpackungen, online, auf der eigenen Website oder in sozialen Medien, die eigene Marke zu bewerben und zu vertreten. Was beim Logoentwurf geflissentlich zu beachten ist: ein gutes Logo weckt keine falschen Assoziationen, Symbolik und Elemente passen zu den vermeintlichen Aussagen



es darf nicht nullachtfünfzehn sein und soll sich von der Konkurrenz positiv abheben, schließlich will man ja damit erfolgreich sein



ein gutes Logodesign ist einzigartig, zeitlos und reproduzierbar, damit es für die unterschiedlichsten Werbemittel eingesetzbar ist



Hochwertige Logodesigns sind skalierbar, damit sie universell vergrößert werden können, ohne dabei von ihrer Werbewirksamkeit zu verlieren. Wie kann ein perfektes Logo erstellt werden? Ein Logo erstellen, das allen Anforderungen gerecht wird, ist gar nicht so schwer, wenn man dazu Hilfen wie zum Beispiel den Logomaker von Shopify zu Hilfe nimmt. Das geht schnell, kostenlos und großartige Designkenntnisse werden dafür glücklicherweise auch nicht benötigt. Dabei ist die Auswahl an Schriftarten und Rahmengrößen riesengroß, sodass es nicht schwerfällt, ein Logo zu gestalten, das die eigene Marke für die Kunden einprägsam und individuell macht und das Kaufinteresse weckt.

