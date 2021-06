Urlaubsfeeling: Sieben Tipps für Ihren perfekten Strandkorb zuhause

Ein Miniurlaub im eigenen Garten übers Wochenende? Hier könnte ein guter Strandkorb helfen. Man sollte sich aber für ein richtiges Modell entscheiden, damit das Sonnen auf der eigenen Terrasse das perfekte Urlaubsfeeling mit sich bringt, statt Kopf- und Rückenschmerzen bei einem Falschkauf. Dies berichtet das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es diesbezüglich auf deren deutschen Webseite: "Am 15. Juni wird der bundesweite Tag des Strandkorbs in Deutschland begangen. An diesem Tag vor 139 Jahren wurde nämlich der erste Strandkorb an der Ostsee aufgestellt, schreibt der Bayrische Rundfunk. Der Strandkorb wurde vom Wilhelm Bartelmann (1845-1930), dem Rostocker Meister der Hof-Korbmacher, im Jahr 1882 entwickelt. Er wurde auf Wunsch einer rheuma­kranken Kundin gefertigt, die eine Sitz­gelegenheit für den Strand haben wollte, um die heilende Seeluft geschützt vor Wind und Sonne genießen zu können, erklärt das Portal Ostsee.de. Im nächsten Sommer, 1883, eröffnete seine Frau, Elise Bartelmann, die erste Strandkorb­vermietung der Welt in der Nähe des Warnemünder Leuchtturms.

Hierbei sind nun einige Tipps für den Kauf des richtigen Strandkorbs.