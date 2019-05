Start-up-Festival Bits & Pretzels plant weitere Konferenzen

Das Münchner Start-up-Festival Bits & Pretzels will in den nächsten Jahren kräftig wachsen, weitere kleinere Konferenzen zu Spezialthemen etablieren und beruft dazu ein neues Führungsteam. Das berichtet die "Süddeutsche Zeitung".

Britta Weddeling soll demnach als Chefredakteurin die Konferenz künftig inhaltlich steuern und eine Medienplattform entwickeln, über die auch Podcasts und Videos zu Gründerthemen verbreitet werden. Weddeling hat in den letzten Jahren als Korrespondentin für das "Handelsblatt" aus dem Silicon Valley berichtet. Auch Dominik Wichmann, der einer der Co-Chefs der Digitalkonferenz DLD war, stoße zu Bits & Pretzels und unterstütze als "Advising Publisher" das Festival, berichtet die Zeitung weiter. Wichmann war früher Chefredakteur des "SZ-Magazins", später dann des "Stern" und betreibt heute die Marken- und Medienagentur Looping Group. "Unser Ziel ist es, Bits & Pretzels zu einer führenden Start-up-Konferenzen in der Welt zu machen", sagte Felix Haas, der bisher gemeinsam mit Bernd Storm und Andreas Bruckschlögl das Festival organisiert, der "Süddeutschen Zeitung".



Die drei bleiben als Gastgeber weiterhin mit an Bord, sind aber als Firmengründer und Investoren bei Start-ups sehr stark eingebunden. "Wir sind froh, dass wir nun ein professionelles Führungsteam haben, welches sich um das Festival kümmert", so Haas weiter. Neben Weddeling und Wichmann stoße auch Christoph Commes, bislang Unternehmensberater bei Goetzpartners, zu Bits & Pretzels, berichtet die "Süddeutsche Zeitung" weiter. Er werde sich künftig um die unternehmerischen Angelegenheit kümmern gemeinsam mit Christian Lohmeier, der schon bisher zum Team gehört. Möglich wird die Expansion des Festivals, das alljährlich während des Oktoberfest stattfindet, nachdem sich die Messe München im vergangenen Herbst mit zehn Prozent an der Gründerkonferenz beteiligt hat.

Quelle: dts Nachrichtenagentur