Zu Unterstützung eigener Wirtschaft will Russland Eigentum ausländischer Firmen verstaatlichen

Archivmeldung vom 10.03.2022

Eine Regierungskommission in Russland hat das zweite Maßnahmenpaket zur Unterstützung der Wirtschaft im Land in Form eines Gesetzentwurfs genehmigt. Dieser sieht unter anderem die Verstaatlichung des Eigentums ausländischer Firmen vor, die sich vom russischen Markt zurückgezogen und ihre Produktion während des militärischen Spezialeinsatzes Russlands in der Ukraine für immer eingestellt haben. Dies schreibt das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter schreiben sie dazu folgendes in ihrem Telegramm-Kanal: "Darüber berichtet die Partei „Einiges Russland“ in ihrem Telegram-Kanal. Der Gesetzentwurf erlaube es dem Gericht, nach Beendigung der Tätigkeit eine Fremdverwaltung in Organisationen einzuführen, die zu mehr als 25 Prozent im Besitz von Ausländern aus „unfreundlichen Staaten“ seien. Der Schritt kann laut der Partei eine mögliche Insolvenz verhindern und Arbeitsplätze retten. Dabei kann der Eigentümer innerhalb von fünf Tagen die Fremdverwaltung ablehnen, wenn er seine Tätigkeit wieder aufnimmt oder seinen Anteil verkauft und hierbei sowohl das Geschäft als auch der Mitarbeiterbestand erhalten bleiben." Quelle: SNA News (Deutschland)