DAX legt deutlich zu - Euro schwächer

Am Donnerstag hat der DAX deutlich zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.608,62 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 2,84 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Dabei befanden sich fast alle Werte im grünen Bereich. Marktbeobachtern zufolge sorgen günstige US-Arbeitsmarktzahlen nicht nur an der Wall Street für einen Aufschwung, sie schoben auch den DAX an.

Die Spitze der Kursliste bildeten kurz vor Handelsschluss mit Gewinnen von über vier Prozent die Aktien von Daimler, Linde und Adidas. Die Aktien von Wirecard standen kurz vor Handelsschluss mit Kursverlusten von über 30 Prozent am Ende der Liste.

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagnachmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,1237 US-Dollar (-0,12 Prozent).

Der Goldpreis konnte profitieren, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.778,09 US-Dollar gezahlt (+0,46 Prozent). Das entspricht einem Preis von 50,87 Euro pro Gramm. Quelle: dts Nachrichtenagentur