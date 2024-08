Infineon meldet leichten Umsatz- und Ergebnisanstieg

Der Halbleiterhersteller Infineon meldet einen leichten Umsatz- und Ergebnisanstieg in dritten Geschäftsquartal, das am 30. Juni abgelaufen war.

Im vierten Quartal würde weitere Verbesserung erwartet, teilte das Unternehmen am Montagmorgen mit. Der Ausblick für das Gesamtjahr bleibe innerhalb der bisher prognostizierten Spanne.



Konkret machte Infineon demnach im dritten Quartal einen Umsatz in Höhe von 3,702 Milliarden Euro, nach 3,632 Milliarden im Vorquartal. Bei einem unterstellten Euro/USD-Wechselkurs von 1,10 werde im vierten Quartal ein Umsatz von etwa 4,0 Milliarden Euro erwartet.



Ausgehend von den Ergebnissen der ersten drei Quartale und dem Ausblick für das vierte Quartal wird für Gesamtjahr 2024 ein Umsatz von etwa 15,0 Milliarden Euro erwartet. Investitionen sind in Höhe von etwa 2,8 Milliarden Euro geplant, teilte Infineon mit.



Im Vorjahresquartal machte Infineon allerdings noch einen Umsatz von 4,089 Milliarden Euro, im Gesamtjahr 2023 waren es 16,309 Milliarden Euro.

