Google investiert eine Milliarde Euro für Expansion in Deutschland

Google hat angekündigt, seine Infrastruktur in Deutschland auszubauen und dafür eine Milliarde Euro auszugeben. Zu diesem bis ins Jahr 2030 reichenden Milliardenplan gehören auch Investitionen in erneuerbare Energien. Dies schreibt das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter ist auf deren deutschen Webseite dazu folgendes geschrieben: "Google will in den kommenden Jahren nach eigenen Angaben zwei neue Rechenzentren in Hanau und im Großraum Berlin errichten. „Wir werden eine Cloud-Region in Berlin-Brandenburg eröffnen und die Cloud-Region in Frankfurt, die wir schon haben, erweitern“, sagte Philipp Justus, Googles Zentraleuropa-Chef, am Dienstag in Berlin.

Die Cloud-Regionen dienen vor allem dem Zweck, mit den eigenen Dienstleistungen räumlich näher an die Kundschaft zu rücken und dadurch unter anderem die Datenlaufzeiten im Vergleich zu einer transatlantischen Datenverbindung erheblich zu reduzieren.

Mit der Fertigstellung der Cloud-Anlage in Hanau will Google die Frankfurter Cloud-Region an die wachsende Nachfrage nach Cloud-Diensten in Deutschland anpassen. Das vierstöckige Gebäude mit einer Nutzfläche von rund 10.000 Quadratmetern soll im kommenden Jahr fertig sein. Der genaue Standort des Rechenzentrums im Großraum Berlin wurde nicht mitgeteilt.

Darüber hinaus will Google den Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland vorantreiben. Gemeinsam mit seinem Energiepartner Engie Deutschland plant der Internetkonzern ein „großes Investment in Windparks und Solarenergie“. Damit will Google laut seinem Zentraleuropa-Chef das Ziel erreichen, bis 2030 in allen seinen Rechenzentren C02-freie Energie zu verwenden."

Quelle: SNA News (Deutschland)