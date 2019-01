Pofalla: Plankorridore sollen Bahn-Netz pünktlicher machen

Bahn-Vorstand Ronald Pofalla will mit neuen zusätzlichen "Plankorridoren" die Pünktlichkeit der eingesetzten Züge in Netz-Engpässen deutlich verbessern. "Aktuell haben wir ,Plankorridore' im Engpassnetz eingerichtet, wie zum Beispiel zwischen Köln und Dortmund sowie zwischen Mannheim und Fulda. Hier wollen wir durch eine intensivere Steuerung kurzfristig eine Reduzierung von Verspätungen und Fehlern erreichen, um pünktlicher im Gesamtnetz zu werden", sagte Pofalla der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen.

"In 2019 werden wir weitere "Plankorridore" im Engpassnetz einrichten" so der Bahnvorstand weiter. Pofalla betonte die Bedeutung der Digitalisierung der Bahn. Sie mache den Eisenbahnsektor zukunftsfest. Die Plankorridore sollen mit einer intensiveren Steuerung für mehr Pünktlichkeit im Gesamtnetz sorgen. Derzeit gibt es zwei solcher Korridore. Sie sollen in 2019 auf vier verdoppelt werden.

Quelle: Neue Westfälische (Bielefeld) (ots)

