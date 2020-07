Horizons and Microsoft schließen sich zusammen, um Onboard-KI-Assistenten für HiPhi zu entwickeln

Auf der World Artificial Intelligence Conference 2020 (WAIC 2020), die dieses Jahr online abgehalten wurde, verkündete Human Horizons eine strategische Partnerschaft mit Microsoft zur gemeinsamen Entwicklung des Onboard-KI-Assistenten HiPhiGo für HiPhi-Automobile.

Human Horizons ist ein innovatives Mobilitätsunternehmen mit der Tochtermarke HiPhi und stellt erstklassige, intelligente, vollelektrisch betriebene Fahrzeuge bereit. Zur Stärkung dieser Partnerschaft diskutieren HiPhi und Microsoft derzeit die Gründung eines intelligenten Computerlabors. Hierbei handelt es sich um die neueste Hinzufügung zu Human Horizons' '3 Smart'-Strategiekonzept (Smart Vehicle, Smart Road und Smart City), die die nächste Generation vernetzter Fahrzeuge des Unternehmens fördert.



Die benutzerfreundliche Zusammenfügung verschiedener KI-betriebene Anwendungen stellt eine Herausforderung dar und genau hier kommt die Partnerschaft mit Microsoft ins Spiel. "Human Horizons bringt Erfahrungen in Bezug auf Design, Engineering, intelligente Systeme und mehr mit sich. Mit einem umfassenden Strategiekonzept sowie erfolgreichen Tätigkeiten im Bereich der integrierten Entwicklung des Fahrzeug-, Straßen- sowie Stadtökosystems befindet sich das Unternehmen an der Spitze der Innovation", so Dr. Yongdong Wang, globaler Senior Vice President von Microsoft (Asien) der Abteilung Internet Engineering.

"Die strategische Partnerschaft mit Microsoft wird die Entwicklung unseres digitalen Onboard-KI-Assistenten HiPhiGo vorantreiben", erklärt Ding Lei, CEO und Gründer von Human Horizons und HiPhi. "HiPhi, als zukunftsorientiertes innovatives Mobilitätsunternehmen, und Microsoft, mit seinem einzigartigen technologischen Fachwissen, harmonisieren außergewöhnlich gut miteinander. Gemeinsam werden wir eine Schlüsselrolle bei der Zukunftsgestaltung der automobilen Mobilität übernehmen."

Dr. Yongdong Wang fügte hinzu: "Wir sind hocherfreut, dass HiPhi sich für Microsoft entschieden hat. Human Horizons bringt fundierte Erfahrungswerte in den Bereichen Fahrzeugdesign, Engineering und intelligente Fahrzeugsysteme mit sich. Sowie Human Horizons und Microsoft sich zusammenschließen, freuen wir uns darauf, das Unternehmen mit hochmodernen KI-Technologien zur Entwicklung des Fahrzeug-, Straßen- und Stadtökosystems zu unterstützen und das Fahrerlebnis für Menschen allerorts gemeinsam neu zu definieren."

Die Nutzung des Onboard-KI-Assistenten lässt HiPhi die Vernetzungen zwischen seinen Fahrzeugen, seiner cloudbasierten Plattform sowie nutzerorientierten Dienstleistungen innherhalb des "Fahrzeug-Straße-Stadt"-Ökosystems bedeutend optimieren. Microsoft verfügt über umfassendes technologisches Fachwissen in Bezug auf Computerstimme und -vision, natürliche Sprachverarbeitung sowie Suchmaschinendatenbanken. Hierzu gehört Microsofts mit der menschlichen Sprache vergleichbare Text-to-Speech-Technologie, die auf tiefen neuronalen Netzwerken basiert. Die Integration solcher Technologien gewährleistet eine nahtlose und eindrucksvolle Mensch-Maschine-Interaktion.

Zusätzlich ermöglicht der HiPhiGo-KI-Assistent den wirksamen Einsatz von Mobilitätsdienstleistungen über sein gesamtes Portfolio hinweg und bietet somit innovative Dienste und Lösungen wie Verbrauchererfahrungen im Fahrzeug, Telematik sowie die Möglichkeit, Fahrzeugdaten und Informationen zu Fahrzeuginsassen sicher miteinander zu vernetzen.

KI stellt einen unumgänglichen Bestandteil der weiteren Entwicklung von Informationstechnologie (IT) der neuen Generation dar und beschreibt zugleich den Weg in Richtung einer tiefgehenden Integration von IT mit wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungsprozessen von weltweitem Belang.

Die aus dieser Partnerschaft entstehenden Lösungen werden auf andere HiPhi-Produkte übertragen und stellen die Grundlage für sämtliche kundenorientierten Dienstleistungen der Marke dar. HiPhi 1, das erste Produkt der Marke HiPhi, blickt bis Ende 2020 auf einen kleinvolumigen Produktionsbetrieb und steht 2021 offiziell zum Verkauf zur Verfügung.

Informationen zur Marke HiPhi

HiPhi ist eine von Human Horizons erschaffene Premiummarke, die von seinen Benutzern optimiert wird. HiPHi 1 ist ein Elektrofahrzeug (EV), das mit einer hybriden Aluminium-Leichtbau-Konstruktion überzeugt. Auch Nachhaltigkeit kommt aufgrund der Verwendung veganer Lederproduktue sowie der Nutzung wiederverwertbarer Materialien nicht zu kurz, was den nachhaltigen Charakter von Human Horizons EV-Produkten unterstreicht.

Informationen zu Human Horizons

Human Horizons wurde in Hinblick auf F&D im Bereich innovativer und führender intelligenter Mobilitätstechnologien sowie für die Industrialisierung zukunftsorientierter intelligenter Fahrzeuge gegründet. Darüber hinaus konzipiert Human Horizons intelligente Verkehrstechniken und trägt zur Entwicklung intelligenter Städte bei, wodurch menschliche Mobilität neu definiert wird.

Quelle: HUMAN HORIZONS (ots)