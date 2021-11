Gazprom beginnt Gaseinspeisung in europäische UGS-Anlagen in Übereinstimmung mit Plan für November

Das russische Gasunternehmen Gazprom hat mitgeteilt, der Plan der Gaseinspeisung in fünf europäische unterirdische Gasspeicheranlagen für November sei genehmigt. Zudem soll das Unternehmen mit der Umsetzung des entsprechenden Plans bereits begonnen haben. Dies berichtet das Magazin" RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Am Dienstag hat der russische Energiekonzern Gazprom erklärt, er habe den November-Plan zur Gaseinspeisung in fünf europäische unterirdische Gasspeicher genehmigt und mit der Umsetzung bereits begonnen. In der Mitteilung heißt es: "Die Volumen und Routen für den Gastransport sind festgelegt."

Zuvor hatte der russische Präsident Wladimir Putin das Gasunternehmen beauftragt, die Lieferungen an seine Untergrundspeicher in der EU zu erhöhen.

Quelle: RT DE