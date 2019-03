Vonovia bietet Kommunen Hilfe im Kampf gegen Schrottimmobilien an

Der Bochumer Dax-Konzern Vonovia will Deutschlands Kommunen im Kampf gegen Schrottimmobilien unterstützen. "Fakt ist, dass die eine oder andere Ruhrgebietsstadt große Probleme in einzelnen Vierteln hat", sagte Vonovia-Chef Rolf Buch der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung.

"Wenn es passt, helfen wir mit, Probleme zu lösen", fügte Buch hinzu. Er verwies auf das Essener Eltingviertel und Dortmund-Westerfilde, wo Vonovia in Quartiere mit schwieriger Ausgangslage investiert habe. "Ähnlich gehen wir in Berlin im Ziekowkiez im Bezirk Reinickendorf vor. Das soll in den nächsten Jahren eines der größten Neubauprojekte in der Stadt werden - wohl gemerkt sozialverträglich", erklärte der Vonovia-Chef. "Wir haben das Know-how und das Kapital, Stadtviertel zu entwickeln. Und gleichzeitig lernen wir immer mehr dazu - davon können auch Kommunen profitieren."



Quelle: Westdeutsche Allgemeine Zeitung (ots)